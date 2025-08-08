Unión Portuense denuncia la falta de "gestión presupuestaria" de El Puerto

Ya van dos meses consecutivos. "Y no es la primera vez que ocurre". Al menos así lo aseguran desde Unión Portuense donde recientemente se han quejado que de nuevo El Puerto ha sido uno de los municipios a los que el Ministerio de Hacienda ha retenido la Participación de los Ingresos del Estado (PIE ). En concreto el PIE se trata de un mecanismo financiero, recogido en el artículo 142 de la Constitución, por el cual el Gobierno transfiere recursos económicos a las entidades locales para que estas puedan llevar a cabo sus competencias. Dicha concensión económica dependerá de distintos criterios, como "la liquidación de los presupuestos", aseguran desde Unión Portuense. "Y en el caso de El Puerto no se ha remitido la liquidación correspondiente al año 2023"

"No es la primera vez que ocurre. Ya en el anterior mandato, nuestra ciudad padeció las consecuencias de este tipo de negligencias técnicas y políticas, que acaban por convertirse en castigos económicos directos a la ciudadanía", exponen desde el grupo político. "No es aceptable que nos sigan reteniendo millones de euros porque no se remiten a tiempo documentos que, por ley, deben presentarse. Esa irresponsabilidad tiene consecuencias muy reales que luego afectan a la limpieza, mantenimiento urbano, ayudas sociales o actividades culturales. Es inadmisible que se vuelva a poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento por pura dejadez".

Por último la formación de Javier Botella exige mayor "transparencia y soluciones". "Desde Unión Portuense reclamamos al Gobierno Municipal que actúe de inmediato, que cumpla con sus obligaciones y que, de una vez por todas, ponga al día las cuentas del Ayuntamiento".