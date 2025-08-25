Últimos días para visitar la exposición 'Con el pincel de la poesía' en la Fundación Rafael Alberti

El próximo 31 de agosto finalizará la exposición 'Con el pincel de la poesía. Liricografías y poemas gráficos de Rafael Alberti', una muestra que ha despertado un notable interés entre el público y que ofrece una mirada única a la faceta plástica del poeta, donde la palabra y la imagen se funden en un lenguaje poéticovisual propio.

La exposición, que ha formado parte de la programación estival de la Fundación, permite al visitante recorrer una selección de obras gráficas que revelan la profunda conexión de Alberti con las artes visuales, y su constante búsqueda de nuevas formas de expresión poética.

Desde la Fundación se anima a quienes aún no la hayan visitado a hacerlo antes de su clausura, recordando que permanecerá abierta hasta el sábado 31 de agosto.

Cambio en la programación: conferencia aplazada

Asimismo, la Fundación informa de un cambio en su programación. La conferencia titulada 'Luis Buñuel y Rafael Alberti', que iba a ser impartida por Javier España el próximo 4 de septiembre, queda aplazada a una fecha todavía por determinar.

La Fundación lamenta las molestias que este cambio pueda ocasionar y se comunicará oportunamente la nueva fecha en cuanto sea confirmada.

Por otro lado, la nueva temporada de actividades culturales de la Fundación Rafael Alberti se inaugurará el próximo jueves 11 de septiembre con la apertura de la exposición temporal 'Alberti en Roma, última orilla del exilio'. Esta muestra explora la etapa romana del poeta, una de las más intensas y creativas de su exilio, y contará con una conferencia inaugural a cargo de la profesora e investigadora Marisa Martínez Pérsico.

Como complemento a esta exposición, el viernes 12 de septiembre se proyectará el documental 'Roma, 1974', dirigido por Beatriz Ruibal, una pieza audiovisual que profundiza en la estancia del poeta en la capital italiana y su relación con la cultura y sociedad del momento.

La Fundación Rafael Alberti reitera su compromiso con la difusión de la obra y legado del poeta, así como con la promoción de actividades culturales abiertas a todos los públicos.