Último día del Mercado de Dulces Navideños en El Puerto, de 12:00 a 14:00 horas

El Puerto está viviendo un puente festivo con aforos completos y una programación navideña que continúa conquistando a miles de personas que se suman a las citas del calendario navideño portuense. La Plaza del Castillo reunió a miles de portuenses y visitantes que disfrutaron de la gran Zambomba organizada conjuntamente por la Peña Al-Alma y la Concejalía de Fiestas.

Dado que este lunes es festivo nacional por la celebración de la Inmaculada Concepción, la fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche, con los villancicos sonando alrededor del fuego para cantarle a la Navidad.

El Puerto vivió una jornada memorable, con sus calles rebosantes de ambiente, familias paseando, brindando y sumándose a los numerosos planes que ofrece la ciudad estos días.

Desde las 13:00 horas, la afluencia fue incesante en torno al Castillo de San Marcos, donde portuenses y visitantes de distintos puntos de la provincia unieron sus voces para celebrar que 'El Puerto y Jerez cantan en Navidad'. Niños, jóvenes y mayores interpretaron villancicos de la tierra en una demostración colectiva del espíritu navideño, la unión y la identidad compartida.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha querido agradecer a la Peña Al Alma su magnífico trabajo en la organización de la zambomba y ha destacado el gran nivel artístico de esta edición, protagonizada por Juan Manuel Moneo y Los Niños de Pacuchi, cuya entrega y calidad han vuelto a elevar este encuentro tan especial. Mención especial además a la colaboración de Modas Brun, Neopolis.es, Bar Los Claveles y Aluminios Ainda, por el impulso y apoyo a esta cita.

Este lunes 8 de diciembre, a las 12:00 horas, la Plaza del Castillo acogerá uno de los espectáculos infantiles más esperados de la temporada: el concierto de Raúl Charlo, acompañado de una gran fiesta infantil pensada para las familias, donde los más pequeños se convierten en los auténticos protagonistas de la Navidad. Un espectáculo estrella que se espera que congregue a centenares de personas.

También continúa abierto —por último día, de 12:00 a 14:00 horas— el Mercado de Dulces Navideños en el Claustro de San Agustín, una propuesta que ha vuelto a ser un éxito rotundo y que apuesta decididamente por el comercio local. Esta iniciativa impulsa a artesanos y pequeños productores, y contribuye de manera directa al dinamismo de la hostelería y el centro histórico durante el puente, que está dejando aforos completos y un flujo constante de visitantes.

Este mercado se ha consolidado como una de las citas más atractivas de la agenda navideña portuense y cada año atrae a más público que aprovecha para realizar sus compras de cara a las próximas fechas.

Entre los participantes se encuentran artesanos y expositores locales como Great Day Coffee, Pastelería La Piedra, Biscotnicookie, Donas Sweet Bites, Flores Atemp, Imprenta Afanas, Bebés Reborn, Glitter Bar Cádiz, además de diversas comunidades religiosas de la ciudad. Un espacio familiar en el que, además, los más pequeños pueden entregar sus cartas a Papá Noel y disfrutar de la visita de personajes como Shrek, que llenan de fantasía el recorrido y generan una gran atracción de público.

Por otro lado, el Poblado de Doña Blanca vivirá una nueva edición de su Concurso de Luces, que llenará de color, creatividad y espíritu navideño las calles de la barriada, invitando a vecinos y visitantes a recorrer y admirar las distintas decoraciones participantes.

David Calleja anima a toda la ciudadanía a participar en las distintas propuestas organizadas y a disfrutar del ambiente navideño que ya se vive en El Puerto y que continúa hasta el 5 de enero.