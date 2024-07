La UGT denuncia "incumplimientos" con la plantilla de la nueva concesionaria de Ayuda a Domicilio en El Puerto

El sindicato UGT Andalucía Servicios Públicos ha denunciado "la situación irregular por la que está pasando el servicio de Ayuda a Domicilio de El Puerto de Santa María, que lleva algo más de un mes y medio adjudicado a la nueva concesionaria Óbolo".

Según ha manifestado el sindicato en una nota a los medios de comunicación, los "incumplimientos" de la nueva concesionaria son, entre otros, que la empresa deniega los 2 días de asuntos propios y los 2 días de vacaciones que quedan pendientes para disfrutarlos a lo largo del año, "diciendo que por motivos organizativos no los pueden dar, llegando así a la perdida de ellos al finalizar el año".

De la misma forma, la UGT denuncia que los guantes que se les facilita para el servicio "son de una pésima calidad, ya que no sólo se rompen con facilidad si no que no se adaptan a la muñeca, por lo que mientras hacen el baño de los usuarios o les asean tras sus necesidades les entra el agua e incluso sus defecaciones al no ir ajustados y romperse".

Además, "descuentan a todas las trabajadoras un dinero del salario, el cuál no viene reflejado en las nóminas y lo comunican en la oficina verbalmente sin enseñar en ningún documento la cantidad que se les ha descontado. ¿Por qué se niegan a poner ese concepto en la nómina? Está claro que si no lo ponen es porque están cometiendo una ilegalidad", afirma el comunicado de la UGT.

Finalmente, "cuando las trabajadoras hacen reclamaciones por escrito, las coordinadoras se niegan a recibirlos con firma y sello de la empresa para no dejar constancia de las reclamaciones de dichas trabajadoras y trabajadores".

Desde la UGT han adelantado que tomarán "las medidas legales necesarias para que estos hechos no sigan sucediendo y la empresa Óbolo cumpla con el convenio". Añaden además que las delegadas de UGT se sienten discriminadas por parte de la empresa, "ya que no informan a todas las representantes de las trabajadoras por igual". Desde el sindicato de Servicios Públicos de Cádiz hacen un llamamiento al Ayuntamiento portuense "para que haga cumplir a la empresa la normativa de riesgos laborales e informe a todas las representantes por igual", ya que consideran que a sólo un mes del servicio "están siendo marginadas por dicha empresa".