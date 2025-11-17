Las Tres Rosas convoca diferentes acciones por el 25-N en El Puerto

La Asamblea Feminista Las Tres Rosas organiza diversas acciones en torno al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, con el objetivo de visibilizar la situación actual y denunciar la persistencia de las violencias machistas.

La jornada del sábado 22 de noviembre será una jornada intensa, que comenzará con una performance escénica en La Placilla realizada por las integrantes del colectivo, mostrando datos actualizados sobre las violencias machistas en España. Ya por la tarde, convocan una vigilia para visibilizar a las mujeres asesinadas por violencia machista. Desde el colectivo recuerdan que en lo que va de 2025, se contabilizan 75 feminicidios cometidos por hombres en nuestro país por violencia machista, de los cuales 36 lo han cometido parejas o exparejas. La asamblea invita a la ciudadanía a participar en este pequeño recorrido por el centro histórico y acudir con vestimenta negra como señal de duelo. Será a las 20:00 horas desde la Plaza de la Herrería.

El propio martes 25 de noviembre, el colectivo convoca una concentración en la Plaza de Isaac Peral a las 19:00 horas, donde tendrá lugar un acto de denuncia y visibilización de todas las formas de violencias machistas, acompañado de la lectura de un manifiesto reivindicativo.

Este año, la Asamblea Feminista Las Tres Rosas quiere también poner el foco en la violencia institucional que, según denuncian, están sufriendo las mujeres en Andalucía. Señalan que “el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía está desmantelando servicios públicos y precarizando la vida de las mujeres”, señalando directamente los fallos detectados en los programas de detección precoz del cáncer de mama, que afecta a miles de mujeres.

El colectivo, que este año ha cumplido diez años de trayectoria, anima a la ciudadanía de El Puerto de Santa María a sumarse a estas convocatorias y recuerda la importancia de mantener la movilización “en un contexto en el que una parte de la sociedad, alentada por la derecha y la extrema derecha, continúan negando las violencias machistas y difundiendo constates bulos y desinformación con sus discursos negacionistas y de odio”. Ante esto, la respuesta que fomentan desde el colectivo feminista es “continuar visibilizando y denunciando las violencias machistas, señalar claramente el machismo estructural de nuestra sociedad, y continuar defendiendo y avanzando en derechos, recursos, apoyo y redes de acompañamiento”.