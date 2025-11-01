Tres empresas optan a la licitación del CRR de El Puerto: FCC, Urbaser y Paprec

El comité de empresa del servicio de recogida selectiva de residuos ha sido convocado para este próximo lunes por la mañana en el Ayuntamiento por el concejal de Gran Ciudad, Función Pública y Organización Municipal, Javier Bello, en una semana en la que se va a reunir también de forma urgente la mesa de contratación de este servicio y de la gestión del Centro de Recepción y Reciclaje (CRR), que lleva prestándose en precario desde hace casi tres años.

Al proceso se han presentado tres empresas, la actual adjudicataria (Urbaser), junto a FCC y Paprec.

La plantilla del servicio asegura estar muy tranquila ante un posible cambio de manos en la gestión, ya que el pliego de condiciones contempla la subrogación de todos los trabajadores. Las que no están tan tranquilas son las empresas concurrentes, ante las sospechas de que finalmente sea FCC la que gestione este importante contrato, que se firmará por 14 años con un canon anual de salida mínimo de 42.397,18 euros anuales, susceptible de mejora al alza.

En los últimos días algunas de las empresas del sector habían lanzado la voz de alarma ante la existencia de posibles presiones para inclinar la balanza hacia FCC, que también tiene adjudicado el servicio de limpieza urbana, con un presupuesto de más de 155 millones de euros por un periodo de diez años.

Tras ser sustituido Millán Alegre al frente del área de Medio Ambiente han sido los concejales Jesús Garay, primero, y ahora Javier Bello quienes han servido de interlocutores con los trabajadores, aunque las competencias del área de Medio Ambiente las tiene delegadas personalmente el alcalde, Germán Beardo, tras la baja de paternidad de Jesús Garay.

FCC ya obtuvo la adjudicación del contrato en 2013, aunque luego fue anulado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, tras un recurso interpuesto por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa Conten SAU-Cespa Gestión de Residuos. Posteriormente el contrato se le adjudicaría a Urbaser en el año 2014.