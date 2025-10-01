Los trabajadores de playas de El Puerto reciben formación sobre el pez guitarra, una especie en peligro de extinción

El equipo del servicio municipal de Playas ha recibido formación especializada sobre el guitarrón (Glaucostegus cemiculus), también llamado pez guitarra, una especie marina catalogada en peligro de extinción y de gran valor ecológico para la costa andaluza.

Un ejemplar de pez guitarra gigante.

La sesión formativa fue impartida por los investigadores Julio Fillol y Jaime Penadés, responsables del Proyecto Glaucostegus, una iniciativa científica que busca incrementar el conocimiento, la protección y la sensibilización sobre esta especie, muy poco conocida por el gran público y que se encuentra amenazada por la pesca accidental y la degradación de su hábitat.

Durante la jornada, los investigadores explicaron al personal de los contratos municipales de Conservación de Playas y Salvamento y Socorrismo las características biológicas y el papel ecológico del Gitarrón, así como su presencia en aguas del Golfo de Cádiz y el litoral andaluz. También se abordó la importancia de su identificación y notificación en caso de avistamientos, de manera que los trabajadores de primera línea en la costa puedan convertirse en aliados clave para la conservación de la especie.

El Proyecto Glaucostegus desarrolla líneas de investigación y divulgación con el objetivo de crear una red de conocimiento que conecte a científicos, administraciones y ciudadanía en la protección del Gitarrón. Entre sus acciones destacan los programas de seguimiento, la colaboración con pescadores y la organización de talleres divulgativos, como el que se va a celebrar al público general y pescadores deportivos este viernes día 3 a las 17.30 horas en la Casa de Los Toruños.

Con esta formación, el Ayuntamiento quiere sensibilizar a los equipos que trabajan diariamente en la franja litoral y contribuyendo a difundir el valor de una especie única de nuestras costas.

El Proyecto Glaucostegus es fruto de la colaboración entre diversas entidades comprometidas con la conservación marina, como la Fundación Oceanogràfic, el Acuario de Sevilla, la Fundación Azul Marino, la Asociación LAMNA, el Instituto de Formación Agraria y Pesca de la Junta de Andalucía (IFAPA), Seashore Fauna&Environment y la Asociación Los Corrales de Rota, en colaboración con la Estación Biológica de Doñana y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

En junio de 2024 se llevó a cabo la primera campaña de captura y toma de datos en la playa de Valdelagrana. La elección de esta ubicación se basó en los datos de ciencia ciudadana que indicaban una alta incidencia de capturas accidentales de peces guitarra en la zona.

Para ello, un equipo multidisciplinar de pescadores deportivos, técnicos de pesca, educadores, veterinarios y biólogos, se desplazó hasta Valdelagrana para trabajar con 18 peces guitarra que fueron capturados mediante técnicas de pesca sostenibles.