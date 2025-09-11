Los Toruños acogerá la IX Marcha Rosa contra el cáncer

El Parque Metropolitano de Los Toruños y Pinar de la Algaida vuelve a ser un año más el escenario de la Marcha Rosa, que organiza la Asociación de Mujeres con Cáncer Bahía (Amucan Bahía). Este evento solidario vive ya su novena edición y se desarrollará el próximo domingo 5 de octubre en las instalaciones de este enclave natural. Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo desde el 2 de octubre hasta el día de la marcha en el patio de la Casa de los Toruños.

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, han participado este jueves en la presentación del cartel de la IX Marcha Rosa en El Puerto. También han estado presentes la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Blanca Merino; las concejalas de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de El Puerto, Carmen Lara y Silvia Gómez y la presidenta de Amucan Bahía, Yolanda Beláustegui, entre otros.

La delegada Carmen Sánchez ha señalado que “los habitantes de la Bahía de Cádiz no pueden faltar a este evento, un día de convivencia para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama. Invitamos a la población a inscribirse y participar en la Marcha Rosa, porque supone una aportación para colaborar con la investigación”. Asimismo, la titular de Fomento ha valorado esta iniciativa “para pasar un buen rato en familia”, además de mostrar su agradecimiento “a las mujeres luchadoras de Amucan Bahía” y al equipo “de este parque tan especial, que tiene una actividad real, integrada con la Bahía de Cádiz”.

Por su parte, el delegado territorial Alfonso Candón ha dado la enhorabuena a Amucan Bahía por esta novena Marcha Rosa, que se materializa en “un acto de hermanamiento y convivencia, para disfrutar en familia”, desde el trabajo de esta asociación para “aportar luz en la oscuridad, para orientar y dar cariño a las personas que lo necesitan”. Asimismo, el titular de Inclusión Social ha recordado las competencias de su Consejería a este respecto y ha refrendado el respaldo de la Junta de Andalucía en esta Yolanda Beláustegui ha explicado los objetivos de la asociación, consistentes en la información, la formación, el cuidado de las socias afectadas y la investigación, que es protagonista en esta Marcha Rosa. Asimismo, ha agradecido el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento portuense, así como el apoyo de las entidades colaboradoras y los escolares que diseñan dorsales.

La presidenta de Amucan Bahía ha añadido que la Marcha Rosa es una actividad solidaria y no competitiva al alcance de todos, que tendrá lugar en Los Toruños con dos recorridos: uno de 6,5 kilómetros y otro de 4,3 kilómetros. Ha explicado asimismo que los fondos que se recauden con las inscripciones irán destinados a sufragar un proyecto de investigación sobre el cáncer.

Carmen Lara y Silvia Gómez, por su parte, han animado a la ciudadanía a participar en la IX Marcha Rosa apoyando a la asociación en una causa noble, a través del deporte al aire libre y en el hermoso escenario del Parque Metropolitano de Los Toruños y Pinar de la Algaida. Las ediles han remarcado también el carácter social de esta cita, que finaliza con un animado encuentro bajo la carpa instalada al efecto y han elogiado el trabajo que realiza un colectivo que progresivamente incrementa tanto su actividad como el seguimiento popular a sus convocatorias.

El Ayuntamiento de El Puerto, a través de la Concejalía de Deportes, que encabeza José Ignacio González Nieto, colabora con la Marcha entregando los dorsales, que cuentan con dibujos elaborados por alumnos de los colegios portuenses, de manera que cada uno de los más de mil dorsales ofrece una estampa diferente, y aportando también un servicio sanitario que consta de ambulancia y médico. Además, cada año, a través del área de Bienestar Social, ilumina el Ayuntamiento de color rosa con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que tiene lugar el 19 de octubre.

Actividades para disfrutar en familia en la IX Marcha Rosa

Según se ha detallado desde Amucan Bahía, en el contexto de la presentación de este evento también se han programado actividades de animación de Anita Fitness y María Jesús Estévez de Bailates, sorteo, venta de camisetas, asistencia de Vertebral Clinic, etc.

El precio de la inscripción en la IX Marcha Rosa es de 7 euros y al adquirir el dorsal se obsequiará con una prenda para colocar en el cuello o en la muñeca.

Por último, la presidenta de la asociación ha destacado la importancia de seguir visibilizando, de informar y formar y de animar a todas las personas para que participen en la IX Marcha Rosa y para superar, por tercer año consecutivo, el millar de participantes, con el objetivo de apoyar la investigación.