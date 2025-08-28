Torneo benéfico de pádel de Cruz Roja en El Puerto

Las pistas del portuense Real Club de Golf Vista Hermosa acogerán los próximos días 5 y 6 de septiembre el Torneo Benéfico Cruz Roja de pádel, que servirá de ayuda al desarrollo de los proyectos de la Cruz Roja local en El Puerto.

El programa del torneo se compone de cuatro categorías diferentes, que son femenina absoluta, masculina absoluta, femenina +35 y masculina +40.

El plazo para inscribirse ya está abierto y se cerrará a las 24:00 horas del miércoles 3 de septiembre, debiendo realizarse a través de la web del club sede del torneo (www.rcgvistahermosa.com) con la aportación de 20 euros por jugador (40 por pareja).

Se entregarán premios, en cada una de las cuatro categorías, a los campeones y subcampeones de los cuadros principales y a los campeones de los de consolación.