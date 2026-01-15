Las Tertulias del Aula Menesteo 2026 arrancan en El Puerto con una mirada a los orígenes humanos en Europa occidental

El Aula Menesteo inaugura su ciclo de Tertulias 2026 el próximo 22 de enero, a las 19:00 horas, con una conferencia dedicada al primer poblamiento humano de Europa occidental, que tendrá lugar en la Ermita de Santa Clara.

La sesión será impartida por Juan Manuel Jiménez Arenas, profesor de la Universidad de Granada y director del Proyecto ORCE, una de las investigaciones de referencia internacional para el estudio del Pleistoceno inferior en Europa.

La conferencia abordará las primeras ocupaciones humanas en el extremo occidental de Europa a partir del excepcional registro arqueopaleontológico de los yacimientos de Orce (Granada), entre los que destacan Venta Micena (1,6 millones de años), Barranco León (1,4 millones de años) y Fuente Nueva 3 (1,2 millones de años). A través de estos enclaves, el ponente analizará el comportamiento de nuestros antepasados más remotos, así como las condiciones climáticas y ambientales que favorecieron la extraordinaria biodiversidad documentada en este enclave del sur peninsular.

Asimismo, se plantearán las principales hipótesis sobre las rutas de dispersión humana hacia la Península Ibérica, abriendo el debate sobre si los primeros grupos humanos llegaron desde el norte de África, lo que convertiría a la provincia de Cádiz en una de las primeras tierras europeas pisadas por el género Homo, o si accedieron al continente a través de los Pirineos. Los yacimientos de Orce, en este sentido, no solo aportan respuestas fundamentales, sino que también generan nuevas preguntas sobre nuestros orígenes y nuestra identidad como especie.

Juan Manuel Jiménez Arenas nació en Málaga en 1968 y es licenciado en Historia por la Universidad de Málaga (2000) y doctor por la Universidad de Granada (2006). Ha desarrollado estancias de investigación en la Universidad de Zúrich, el IPHES de Tarragona y The Gibraltar National Museum. Desde 2017 coordina el Proyecto ORCE, financiado por la Junta de Andalucía, y ha publicado cerca de 50 artículos científicos en revistas internacionales de prestigio, centrados en la variabilidad humana, el poblamiento inicial de la Península Ibérica y su contexto paleoecológico.

Entre 2017 y 2021 fue director del Instituto Universitario de Investigación para la Paz y los Conflictos de la UGR y ha recibido en 2013, 2022 y 2024 el Premio a la Excelencia Investigadora de dicha universidad. En el ámbito divulgativo, es autor del libro Buscadores de fósiles. Los pioneros en el estudio de la Prehistoria (Salvat, 2023) y ganador del Premio Jot Down de divulgación científica en la modalidad de ensayo (2024). Antes de dedicarse plenamente a la investigación, desarrolló una etapa profesional como clarinetista en la Banda Municipal de Música de Málaga.