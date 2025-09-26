Teresa Jiménez-Becerril ofreció una emotiva conferencia en El Puerto

Teresa Jiménez-Becerril, adjunta al Defensor del Pueblo y presidenta de Honor de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, ofreció una conferencia en la tarde del jueves en la sede de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia. La Fundación es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y el recuerdo de las víctimas del terrorismo y a la promoción de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho,

La presentación del evento estuvo a cargo de Carmen Cebrián González, vicepresidenta de la entidad.

La conferencia, titulada 'Palabras de libertad. Ni quiero, ni debo, ni puedo olvidar', estuvo cargada de emotividad, ya que la ponente logró trasladar sus emociones y sentimientos tras haber sufrido el asesinato de su hermano, el concejal Alberto Jiménez-Becerril, y su esposa Ascensión, a manos de la banda terrorista ETA en 1998 en Sevilla.

La invitada asistió acompañada por su sobrina Clara, hija del matrimonio asesinado, y por el esposo de la joven, Alejandro.

La conferenciante, quien recordó cómo Alberto veraneó varios años en El Puerto, afirmó que las víctimas de ETA han sido todos los españoles y que el verdadero objetivo de la organización criminal era acabar con la democracia, el Estado de Derecho y la unidad nacional, logrando la independencia del País Vasco. “Quiero que mis palabras sean palabras de libertad”, indicó, reseñando la importancia de que los jóvenes sepan qué fue ETA y el tremendo daño que causó, con más de 850 asesinatos, miles de heridos y extorsionados y más de 100.000 personas que tuvieron que exiliarse del País Vasco.

Teresa Jiménez – Becerril expuso que no se puede consentir que Bildu, presente en el Parlamento español, continúe sin condenar el terrorismo, al igual que estima inadmisible que el Gobierno pacte con este partido: “Nunca pensé que se llegaría a tanta bajeza moral”, sentenció. Además, lamentó que a los asesinos de su familia se les homenajee en la región vasca, de forma que “nos sentimos impotentes ante tanta humillación”, y denunció la existencia de cientos de crímenes de la organización que siguen sin ser resueltos.

En representación municipal acudieron a la conferencia los tenientes de alcalde de Gran Ciudad, Javier Bello, y Hacienda, Millán Alegre.