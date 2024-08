Talento portuense en el último videoclip de Will Smith y el rapero Russ

Will Smith, en una imagen del rodaje del corto documental.

El talento portuense se prodiga por el mundo en todos los campos, y en el universo audiovisual no iba a ser menos. Hace tan solo unos días se ha estrenado el videoclip 'Work of Art', el último trabajo de la estrella norteamericana Will Smith y el conocido rapero americano Russ, un trabajo rodado en Madrid aprovechando la breve estancia del primero en tierras españolas, con motivo de su participación en La Velada del año.

En este trabajo, rodado en tiempo récord, han participado dos portuenses, el director ejecutivo de Producción de Secuoya Studios, Fausto Bastida, y Guillermo Crespo como auxiliar de producción.

“Ha sido maravilloso trabajar en este proyecto con Ntertain Studios. Para el equipo de producción de Secuoya Studios ha sido un gran reto del que estamos muy orgullosos. Agradecemos a Santiago Zapata, al director Willy Rodríguez y al resto de equipos implicados por su plena colaboración en esta fantástica producción”, afirma el portuense Fausto Bastida, afincado en Madrid desde hace 35 años.

El portuense Fausto Bastida.

Para Santiago Zapata, vicepresidente de Ntertain Studios, productor y guionista del videoclip, "siempre es un honor trabajar con artistas de este nivel. Sin embargo, lo más gratificante ha sido colaborar creativamente con alguien que está dispuesto a ser genuinamente vulnerable y mostrarlo al mundo entero. Estoy muy agradecido por el apoyo brindado por Secuoya Studios, su colaboración fue esencial para hacer este proyecto una realidad".

El director de este cortometraje musical es Willy Rodríguez, reconocido director español de videoclips nominado en varias ocasiones a los Premios Grammy Latinos de la Música. Rodríguez ha trabajado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Luis Fonsi, David Bisbal, Nicky Jam, Lola Índigo o Ana Mena, entre otras estrellas de la música.

La grabación de este corto documental se llevó a cabo en varias localizaciones emblemáticas de la ciudad de Madrid, como el Museo Thyssen-Bornemisza, el Real Casino o el estadio Santiago Bernabéu, entre otros.

Secuoya Studios, consolidada como empresa referente en la creación, producción y distribución de contenidos, pone de manifiesto su dilatada experiencia en la prestación de servicios a la producción de proyectos internacionales, con un portuense al frente como responsable de la producción.