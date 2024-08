Suvipuerto pondrá a la venta los locales sociales de Fermesa y El Juncal

La concejala responsable de Patrimonio en el Ayuntamiento de El Puerto, Leonor Caballero, ha contestado por escrito a una pregunta formulada en el último pleno por parte del concejal de Izquierda Unida José Luis Bueno, que se interesó sobre el destino de los dos locales vecinales cuyo desalojo ha sido ordenado por el equipo de Gobierno, el de Las Tres Fases de Fermesa y el de El Juncal.

En su escrito la edil de Patrimonio explica que los dos locales son propiedad de Suvipuerto y que ninguna de las dos entidades tiene contrato de alquiler, ni de uso de estos, de manera que están en precario.

También afirma que la empresa municipal no ha recibido ningún tipo de pago por los mismos hasta que en el año 2015 se decidió, para no perjudicar las cuentas de la empresa municipal, compensar esta cesión con 10.000 euros anuales de los presupuestos municipales, hasta que la Intervención municipal decidió no tramitar la compensación al considerar que esta operación no estaba justificada y que no se correspondía con el objeto social de Suvipuerto. De este modo, en el borrador de presupuestos para 2024 ya no aparecenestas cantidades por indicación de la propia Intervención municipal.

Añade Caballero que "se acumulan perdidas por más de 40.000 euros, que los auditores han solicitado que sean dotadas en las cuentas de la empresa. En ambos casos Suvipuerto afronta el pago del IBI de los locales, y en el caso de El Juncal hemos recibido una conciliación de la comunidad de propietarios por impago de la comunidad por importe de 2.300 euros", explica.

Tambén asegura la edil tener conocimiento de que "en ambos locales se llevan a cabo actividades económicas, pero no sabemos en que situación, en uno de los casos con la instalación de una barra de bar que hace competencia desleal a los bares del entorno que están de alta y tienen toda la documentación en regla".

La edil insiste en que "la empresa municipal no puede afrontar más perdidas por la situación de estos locales y junto a otros también propiedad de Suvipuerto ha procedido a su tasación para ponerlos a la venta, en el caso de Fermesa, con dos locales ocupados, por importe de 156.000 euros y la sede de El Juncal por 90.000 euros.

También recuerda Leonor Caballero que "en ambos casos se les comunicó a las entidades que debían dejar los locales el día 1 de junio, en el caso de El Juncal pidieron un aplazamiento hasta el 1 de julio, que posteriormente, por la situación planteada por su representante, se ha aplazado hasta el 15 de julio. En el caso de Fermesa, tras la reunión mantenida por una representante de la entidad y un monitor, nos solicitaron más tiempo para proceder al desalojo del local, acordando la fecha del 1 de agosto", aunque finalmente la entidad ha decidido no proceder a la entrega voluntaria de las llaves.