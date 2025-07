Suvipuerto continúa cerrando acuerdos con propietarios de la Pescadería, en El Puerto

El Puerto/Tras la publicación, el pasado 15 de junio, de las declaraciones de propietarios de viviendas en el conjunto de La Pescadería en Diario de Cádiz, la empresa municipal Suvipuerto ha emitido este jueves un comunicado en el que aclara que "los cuatro bloques están compuestos por 32 viviendas y 4 locales, y no por 6 locales, como erróneamente se ha publicado". También aseguran que "ninguna vivienda ha sido adquirida por el importe de 105.000 euros, cifra que no se corresponde con ninguna operación realizada por esta empresa" y añaden que "Suvipuerto no es propietaria todavía del local que albergaba el establecimiento Ben&Jerry, sino de otro local distinto dentro del conjunto inmobiliario". También puntualizan que "la anulación del Plan General de 2012 no afecta al desarrollo de Pescadería, dado que el proceso se encuentra regulado por el Plan Especial del Casco Histórico".

Respecto a las negociaciones con los propietarios, señalan que "se han celebrado varias reuniones en las que se han manifestado distintos intereses: Diez propietarios han aceptado la venta de sus inmuebles conforme al valor de tasación; 20 han planteado la opción de permuta de vivienda, que no necesariamente se ubicaría en la Casa de Roque Aguado; y dos propietarios aún no han asistido a ninguna reunión convocada".

También explican que "en los encuentros iniciales, el administrador de fincas propuso una negociación conjunta a través de la intercomunidad. Desde Suvipuerto se explicó que, al tratarse de decisiones individuales, era imprescindible contar con autorizaciones expresas de cada propietario. A día de hoy, no se ha recibido ninguna autorización formal en ese sentido".

Suvipuerto concluye señalando que "reafirma su compromiso con el diálogo constante, con el objetivo de alcanzar acuerdos satisfactorios para ambas partes. Como muestra de ese avance, recientemente se ha elevado a público la compra de una nueva vivienda, y en los próximos días está prevista la formalización de una nueva operación. La empresa municipal continuará trabajando con absoluta transparencia, fomentando la comunicación directa con los propietarios y respetando siempre las decisiones individuales de cada uno".