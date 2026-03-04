Spain On Stage reunirá del 20 al 22 de abril en El Puerto y Cádiz a programadores de festivales de toda Europa

Spain On Stage reunirá del 20 al 22 de abril en El Puerto de Santa María y Cádiz a programadores de festivales y espacios escénicos, bookers, promotores, A&R’s y supervisores musicales de toda Europa, promocionando la música de raíz y el folclore de nuestro país, desde una perspectiva contemporánea, en el extranjero.

Se trata de un encuentro que busca la internacionalización de la música española. Está impulsado por el Ministerio de Cultura y realizado por Monkey Week SON Estrella Galicia, y contará con la participación de más de 40 profesionales internacionales, incluyendo programadores de festivales y espacios escénicos, bookers, A&Rs, music supervisors y medios.

Sesiones de networking, reuniones B2B y otras actividades destinadas a crear y estrechar contactos entre profesionales nacionales e internacionales se alternarán con las actuaciones de Amaia Miranda, Ángeles Toledano, Antía Muíño, Antropoloops, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, el nido, Fajardo Frente Abierto con Sebastián Cruz, Júlia Colom, Los Hermanos Cubero, María Marín, Pedro de Dios & Antonio Fernández, Perrate + Za!, y Rocío Márquez & Pedro Rojas Ogáyar.

Spain On Stage es un evento impulsado por el Ministerio de Cultura dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU, realizado junto a Monkey Week SON Estrella Galicia. Spain On Stage cuenta también con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y su Programa de Internacionalización Andalucía·Cultura, cofinanciado en un 85% a través del Programa Andalucía FEDER 2021-2027.

El evento también agradece la colaboración de las concejalías de Cultura y Turismo del Ayuntamiento portuense, Teatros de Cádiz, Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Fundación SGAE, AIE, Fundación Osborne, Bodegas Caballero–Castillo de San Marcos y Radio 3.

La música de raíz de nuestro país vive un momento de lo más efervescente. Jóvenes artistas que triunfan dentro y fuera de nuestras fronteras se han alimentado del folclore español llevándolo a nuevos sonidos, nuevos lenguajes y nuevas audiencias. Precisamente, Spain On Stage se centra en consolidar, promocionar e internacionalizar esa música de raíz, el flamenco y el folclore que, siempre desde una mirada tan respetuosa como actual, ha revolucionado la escena española. Este encuentro profesional, clave para la exportación de la industria musical nacional, contará para ello con la presencia de promotores, programadores, bookers, A&R’s y supervisores musicales de toda Europa. Durante tres jornadas, del 20 al 22 de abril estos delegados internacionales compartirán experiencias con profesionales españoles, un intercambio cultural y de conocimiento que generará también nuevas vías de negocio.

Entre los profesionales participantes en Spain On Stage se encuentran programadores de festivales como Folkfest (Italia), Czech Music Crossroads (República Checa), Hide & Seek Festival (Bélgica), World Music Festival (Eslovaquia), Montreux Jazz Festival (Suiza), Rudolstad Festival (Alemania), Les Suds à Arlès (Francia), Worldwide Festival (Francia), Festival Mundial (Francia), OFF Festival (Polonia), Sziget Festival (Hungría), Mil Lisbon (Portugal), Tremor Festival (Portugal) y Øyafestivalen (Noruega). Pero también agencias de booking como Killer B (Reino Unido) y Swamp Booking (Italia); espacios y salas como Global Music Academy (Reino Unido), House of Music (Hungría), A38 Ship (Hungría), IBOAT (Francia) y Hafenklang (Alemania); sellos discográficos como Full Time Hobby (Reino Unido), Soundway Recors (Reino Unido), Glitterbeat Records (Alemania) y ANTI Records (Holanda); y supervisores musicales como Lucy Bright (“Aftersun”), Connie Farr (“Desconocidos”), Jen Moss ("Saint Maud"), Lena Obara (“Jojo Rabbit”) y Thibault Deboaisne (“L’étranger”). También estarán presentes en la cita medios internacionales como la revista especializada checa Full Moon o la emisora norteamericana KEXP.