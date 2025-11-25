El regreso del Monkey Week se salda con un balance positivo en materia de seguridad en El Puerto

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María informa del balance realizado por la Policía Local tras el dispositivo especial desplegado durante el fin de semana comprendido entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre, en el que la ciudad ha vivido una extraordinaria afluencia de público con motivo de la celebración del Monkey Week SON Estrella Galicia, que regresaba a El Puerto de Santa María, su punto de origen, tras una década.

El festival, consolidado como una plataforma única para descubrir el talento emergente que marcará el futuro del panorama musical europeo y latinoamericano, ha cifrado en 101 las actuaciones, con 97 bandas y cerca de 400 músicos, además de 1.000 acreditaciones y 2.000 entradas vendidas.

Esta edición se ha desarrollado en una amplia red de escenarios distribuidos por enclaves tan singulares como el Monasterio de la Victoria, el Castillo de San Marcos, las Bodegas Caballero o el Teatro Pedro Muñoz Seca, entre otras muchas ubicaciones.

"La ciudad ha estado completamente llena, con hoteles a máxima ocupación y una intensa actividad en las calles, reafirmándose El Puerto como un destino cultural y musical de referencia", señala el Ayuntamiento en una nota.

Además, el fin de semana concentró también las primeras zambombas en el Parque de la Victoria, el Poblado de Doña Blanca y la Barriada de Las Nieves con el 'Beso de Judas', así como la marcha por el Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que recorrió el sábado diversas calles de la ciudad, entre otras muchas actividades a lo largo y ancho de El Puerto.

Durante los tres días, la Policía Local formuló 68 denuncias de tráfico, de las cuales 58 correspondieron a infracciones del Reglamento General de Circulación y 10 a normativa de la Dirección General de Tráfico. Asimismo, se instruyeron diligencias por 4 accidentes de tráfico, se realizaron 8 retiradas de vehículos mediante grúa y se procedió a la inmovilización de un vehículo.

El teniente de alcalde de Seguridad, Javier Bello, ha destacado la excelente labor realizada por la Policía Local durante estos días tan intensos: "Este fin de semana ha demostrado, una vez más, que El Puerto sabe organizar grandes eventos sin renunciar a la seguridad ni al orden. La Policía Local ha estado a la altura de una programación excepcional y del volumen de visitantes que hemos recibido. Gracias a su profesionalidad, todo ha transcurrido con total normalidad". Bello subrayó además que "la coordinación entre los distintos servicios municipales ha sido ejemplar. Hemos tenido la ciudad llena, pero también segura. Es motivo de orgullo para todos que no se hayan registrado incidencias destacables pese a la intensidad del programa".

Desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Bello quiere agradecer el comportamiento ejemplar de vecinos y visitantes, así como el esfuerzo de todos los servicios implicados, públicos y privados.

"Este fin de semana se ha vuelto a demostrar que El Puerto es capaz de acoger con solvencia, seguridad y excelencia los grandes eventos que marcan el pulso cultural y turístico de Andalucía y de España", dice.