Los socorristas niegan que con el personal que hay en las playas de El Puerto se pueda mantener la seguridad

El colectivo de trabajadores del servicio de Salvamento y Socorrismo ha salido al paso de las declaraciones del Ayuntamiento tras la retirada de las banderas azules "y vuelve a verse en la obligación de manifestar su rechazo a las declaraciones del gobierno de Germán Beardo" con motivo de la retirada de dichas banderas azules en las playas.

En concreto, en representación del colectivo, el delegado sindical Damián Nimo, ha sido rotundo al afirmar que “con el personal actual que tenemos en las playas es imposible garantizar la seguridad, por lo que pedimos al gobierno local que no confunda a la ciudadanía con verdades a medias”.

Con relación a la afirmación del Ayuntamiento de que la seguridad del litoral portuense está garantizada, la plantilla de Salvamento y Socorrismo muestra su total disconformidad con ello, indicando que “no es de recibo que el Ayuntamiento diga eso con el personal actual que hay repartido por el litoral”, y explican que “es imposible que un solo socorrista cubra la totalidad de playas como Fuentebravía, La Muralla o las Puntilla. Y ni qué decir tiene que 2 torretas y una embarcación compuesta por patrón y socorrista cubra una playa de tal extensión y afluencia como Valdelagrana. Tampoco es viable que, en El Buzo, dos socorristas cubran esa extensión de playa, reduciendo aún más su trabajo a pie, cuando uno de ellos está en la torreta. Y a todo esto, tenemos que sumar la falta de megafonía, tan útil para nuestro trabajo, pero con la que no contamos por no tener luz los módulos de playa”.

En cuanto a Protección Civil, los socorristas explican que “como dice la nota del gobierno, el personal de Protección Civil trabajará 9 horas diarias de lunes a domingo, pero también hay que decir que no están presencialmente en las playas, ya que la potestad de Playas pasó del área de Seguridad a Medio Ambiente. Además, tenemos que informar que solo hay 1 técnico de Protección Civil al día”.

Junto a ello, la nota del Ayuntamiento indica que desde que comenzó el servicio de Salvamento y Socorrismo en Playas el pasado 15 de junio, el servicio de voluntariado de Protección Civil está compuesto por 4 quads distribuidos por parejas por el litoral. Al respecto, desde Salvamento, su delegado sindical asegura que “nadie de la plantilla de Salvamento y Socorrismo ha coincidido ni un sólo día con dicho dispositivo, y ello a pesar de que estamos de lunes a domingo de 11:00 a 21:00 horas”. “Por lo tanto, –añade– resulta más que curioso que no hayamos coincidido ni un solo día”.

Damián Nimo, en nombre del colectivo de socorristas, ha puesto en valor la labor del voluntariado de Protección Civil, a la que califica de admirable, matizando que “en ningún caso, se puede equiparar a la de un profesional”.

Ante esta situación, desde Socorrismo instan al concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, a que se reúna con el delegado sindical "y aclare de una vez qué pretensiones tiene el Ayuntamiento de cara a la temporada veraniega 2024, finalizando ya el mes de julio".