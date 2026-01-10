Un sobresaliente para un trabajo sobre las cuevas cantera de El Puerto

La estudiante portuense Alejandra Rodríguez Duro acaba de presentar con éxito su trabajo de fin de grado sobre las cuevas cantera de la Sierra de San Cristóbal. Esta estudiante del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad de Sevilla escogió este tema para poner en valor las cuevas-cantera, destacando la importancia e influencia que tuvo el sector cantero en la ciudad y confirmando la amplitud de usos de la calcarenita como revestimiento arquitectónico.

“Desde niña sabía de estas cuevas por mis padres, son como nuestra joya de una corona perdida, y es una lástima que estén en un completo abandono con el potencial que tienen”, lamenta.

El TFG de Alejandra ha obtenido la calificación de sobresaliente con mención de Matrícula de Honor, y aspira a los Premios Joven de Investigación en conservación y restauración de patrimonio cultural.

El trabajo, que ha estado dirigido por la profesora Carmen Moral Ruiz, propone además un plan de conservación, rehabilitación y difusión de las canteras y de su entorno con el objetivo de involucrar a la sociedad portuense en su cuidado, pues la principal motivación de este estudio ha sido su completo abandono y actual autodestrucción.

Alejandra considera que “es urgente tomar conciencia de su estado de conservación, porque están desapareciendo debido a su abandono y al desconocimiento social. Muy pocos portuenses saben de la existencia de este patrimonio y muchos menos conocen su historia. Sin embargo, la mayoría de nuestros monumentos, e incluso nuestros hogares, están realizados con el material que se extrajo de las cuevas-canteras. Esta ignorancia, sumada a las intervenciones antrópicas realizadas en la Sierra de San Cristóbal, y que la naturaleza reclama su espacio, hacen que perdamos una huella identificativa muy particular que ha participado en el desarrollo de diversas urbes, como Jerez y Sevilla, aparte de El Puerto”, explica.

El trabajo recoge que “son las diversas administraciones las que deben dar el primer paso. Dentro del área arqueológica, a la que están adscritas las canteras, ha habido solamente un proceso de habilitación del yacimiento arqueológico de Doña Blanca, lo que facilita el acceso a las visitas”. También se señala que “la principal desventaja de estas cuevas es su ubicación, ya que están lejos del centro histórico de la ciudad y carecen de actividades que promuevan una interactividad con el enclave y su entorno”.

Entre las propuestas del plan de conservación y difusión de las cuenvas Alejandra Rodríguez plantea en su trabajo la creación de un centro de interpretación, así como la realización de rutas históricas y asiduas tanto en la Sierra como en la ciudad; incluir las cuevas-cantera en el catálogo de patrimonio en la página web del Ayuntamiento; desarrollar una página web con la información histórica y técnica de las cuevas y la importancia del sector cantero en la ciudad; celebrar a nivel local un día del cantero con talleres de cantería, identificación de piedras, influencia de la calcarenita en El Puerto y en otras ciudades como Sevilla y Jerez, charlas, etc; y crear una asociación de canteros portuenses y jerezanos que ayuden a la difusión de las canteras mediante talleres en escuelas de formación profesional e incluso en la Universidad de Sevilla, en el grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales”.