Mutismo municipal sobre el futuro de las cuevas cantera de El Puerto

Comienza el año 2026 y continúa el mutismo del Ayuntamiento de El Puerto sobre el futuro de las cuevas cantera de la Sierra de San Cristóbal, y más en concreto sobre el destino de las parcelas hasta hace poco propiedad de la empresa municipal Impulsa El Puerto, ya liquidada, y cuyos activos se han ido poniendo a la venta y algunos de los cuales han salido a subasta.

Fue el pasado mes de junio cuando trascendió la salida a subasta de estos suelos, en los que se ubican algunas de las cuevas cantera de la Sierra de las que han salido las piedras para construir monumentos como la Prioral portuense o la Catedral de Sevilla.

Tras conocerse aquel movimiento, sin que el equipo de gobierno soltara prenda en ningún momento sobre el resultado del concurso de acreedores de Impulsa, los grupos de la oposición exigieron enseguida información, sin resultado alguno, e incluso se convocó a petición de estos mismos grupos un pleno monográfico para conocer el futuro de esos bienes, sin que el gobierno de Germán Beardo se dignara a informar a la ciuadanía del destino de unos bienes hasta entonces públicos.

El Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía han iniciado gestiones sobre este asunto"

En el pleno celebrado el pasado mes de noviembre el grupo socialista preguntó directamente al alcalde por la situación de esas cuevas, y la respuesta fue que “se estaban explorando todos los escenarios posibles”. El PSOE llegó acudir incluso al Ministerio de Cultura y a la Junta de Andalucía para que mediaran ante el gobierno local y poder conocer así el estado de estos enclaves, que pertenecen al patrimonio histórico portuense. Desde el grupo socialista saben que ambas instituciones se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para iniciar sendos expedientes, pero no ha habido manera de conocer en qué han consistido esos trámites ni qué ha pasado finalmente con los terrenos en los que se ibican dichas cuevas, ya que la cerrazón municipal sigue siendo férrea.

La portavoz adjunta del grupo socialista, Eugenia Lara, señala que “desde el PSOE denunciamos la opacidad con la que el Ayuntamiento está gestionando este tema. Para empezar, no sabemos si han hecho oídos sordos a las dos cartas recibidas tanto por la Junta de Andalucía como del Ministerio preocupándose por la pérdida del patrimonio público. Por otro lado, se nos ha denegado hasta en dos ocasiones el acceso al expediente que gestiona todo este proceso. En numerosas ocasiones hemos llevado mociones y preguntas y hemos tenido la callada por respuesta, incluso votando en contra de que se debatieran dichas mociones. ¿Por qué nos ocultan las supuestas gestiones? ¿Estarán haciendo movimientos fraudulentos? ¿Habrá alguien con intereses que se esté beneficiando de las gestiones que se estén realizando? ¿Habrá interesada alguna persona o ente ajeno al Ayuntamiento, y por eso no nos dan acceso al expediente? desde el PSOE exigimos transparencia total con respecto a las cuevas cantera y no admitimos ninguna solución que no sea la recuperación de la titularidad municipal de las mismas”.

Una de las firmas de canteros que aparecen en una de las cuevas de la Sierra. / D.C.

Para el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, “lo verdaderamente grave en el caso de las cuevas cantera de la Sierra de San Cristóbal no es solo su deterioro, sino el oscurantismo con el que el alcalde, Germán Beardo, está gestionando este patrimonio único. Hablamos de un enclave de enorme valor histórico y cultural sobre el que el gobierno municipal no ha dado explicaciones claras ni ha trasladado a la ciudadanía cuál es su plan real de futuro”.

Desde Unión Portuense llevan meses reclamando información sin obtener respuestas. “Las cuevas salieron a subasta dentro del proceso de liquidación de Impulsa, se solicitó un pleno extraordinario y el alcalde guardó silencio; después la subasta desapareció, se filtró un expediente de expropiación que nunca se aclaró y finalmente volvió a activarse con una puja de 1,4 millones de euros, sin que sepamos aún quién la compró ni para qué. Todo ello, sumado a que en el presupuesto recientemente aprobado no existen partidas presupuestarias para su recuperación, refuerza la sensación de dejación de responsabilidades en un asunto clave para el patrimonio de El Puerto”.

El portavoz municipal de Izquierda Unida, José Luis Bueno, también lamenta que “a día de hoy todavía no sabemos cuánto patrimonio le ha costado a nuestra ciudad la pésima gestión del Partido Popular y de Germán Beardo. No hay lugar a dudas: al gobierno de Beardo le falta fuelle cuando se trata de ir más allá de la foto. Es doloroso pensar en que un patrimonio de primer nivel como las cuevas cantera pueda estar en peligro por una nefasta gestión política que se ha llevado por delante a la empresa municipal Impulsa El Puerto, una quiebra que el portavoz popular, Javier Bello, quiso ocultar y negó hasta tres veces en el pleno municipal, ante las reiteradas preguntas de Izquierda Unida”.

Bueno añade que “por nuestra parte, seguimos reclamando al gobierno luz y taquígrafos en este proceso y que se informe a toda la ciudadanía con transparencia y sin oscurantismo”.

Desde Vox El Puerto recuerdan que “estas cuevas forman parte del Bien de Interés Cultural genérico, pero lamentan que el oscurantismo del equipo de Gobierno en un asunto tan importante nos impide tener certezas. Hablamos de las cuevas cantera en su totalidad, del entorno de Doña Blanca y del proyecto completo. Para nosotros es el futuro más inmediato del turismo de calidad, de la cultura de El Puerto y del origen de nuestra ciudad”.

Vox afirma que “este proyecto es una base fundamental de nuestro patrimonio cultural y forma parte de nuestros ejes estratégicos. Por eso es especialmente grave la falta de información y la actitud de un gobierno municipal que actúa como si El Puerto fuera de su propiedad. Hemos ofrecido en varias ocasiones colaborar y ayudar en este asunto, y no hemos recibido ni siquiera una respuesta clara. No contestan a nuestras preguntas y eso genera una incertidumbre muy preocupante. Si finalmente se confirma que un tercero ha adquirido estos terrenos, estaríamos ante un problema gravísimo para el futuro cultural y turístico de El Puerto de Santa María”, advierten.

La formación sigue insistiendo en pedir información clara “sobre si el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acudió o no a la subasta, en qué punto se encuentra una posible expropiación y cuáles son las verdaderas intenciones del equipo de Gobierno”.

Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento por la venta de los terrenos de la Sierra de San Cristóbal que pertenecieron a Impulsa, sin ningún resultado.