Siguen las obras de mejora en los colegios públicos y concertados portuenses

El alcalde, Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Educación, Enrique Iglesias, ha visitado el colegio público Castillo de Doña Blanca y el concertado La Salle Santa Natalia para conocer de primera mano las actuaciones de mejora ejecutadas gracias al Plan Integral de Reformas de Centros Educativos (PIRCE) y a la subvención DIPUINNOVA+2025 concedida por la Diputación de Cádiz.

Las obras realizadas en el Castillo de Doña Blanca han supuesto una mejora significativa en la accesibilidad, seguridad y funcionalidad de sus instalaciones. Entre las principales intervenciones ejecutadas en esta primera fase del PIRCE correspondientes al curso 2024/2025 destacan la instalación de una rampa de acceso a la Biblioteca y adecuación de la entrada al módulo, con barandillas nuevas y pintado; el enlosado de la entrada principal del centro y eliminación de escalones para mejorar la accesibilidad; la creación de arriates para embellecer la zona de entrada; la instalación de una puerta de acceso al recinto del edificio anexo, enlosado y limpieza de maleza; y la colocación de dos nuevas puertas (de acceso y emergencia) y vallado de cierre del recinto;.

En el caso del colegio concertado La Salle Santa Natalia, se ha finalizado el proyecto de sustitución integral de 24 ventanas con persianas de la planta baja, una actuación que mejora sustancialmente la eficiencia energética y el bienestar de toda la comunidad educativa. Además, el centro continuará con la renovación de las ventanas del pasillo interior, completando así la modernización de esta zona.

Gracias a la financiación íntegra de la Diputación de Cádiz, el centro cuenta ahora con un mayor aislamiento térmico, que contribuye a un ambiente de estudio más confortable y a un importante ahorro energético; aislamiento acústico superior, que reduce el ruido exterior y favorece la concentración y el aprendizaje; e instalaciones más modernas y seguras, mejorando la estética y la funcionalidad del centro.

Beardo ha subrayado que “las inversiones en educación son inversiones de futuro. Cada mejora en un colegio es una mejora en la calidad de vida de nuestros niños de toda la comunidad educativa”.

Próximas actuaciones en el curso 2025/2026

Las obras de mejora seguirán dutrante este curso en varios centros educativos de la ciudad, tanto públicos como concertados.

Así, en los próximos días comenzarán , las obras en el CEIP Cristóbal Colón, que contemplan diversas actuaciones para mejorar las instalaciones del centro. Estas intervenciones se realizan en respuesta a las peticiones formuladas por el propio centro educativo y en coordinación con su equipo directivo. Entre ellas destacan la impermeabilización del edificio, la reparación de los lucernarios de la biblioteca y el gimnasio, la apertura de un hueco en la sala de profesores, la instalación de un termo de agua caliente sanitaria para la cocina y el aseo accesible, la reparación y pintado del murete perimetral, la sustitución de veintidós pomos de puertas de paso y el nivelado del pavimento del patio. Asimismo, se ha revisado el estado del árbol afectado por la DANA —que ya fue parcialmente podado el año pasado— con el objetivo de adoptar una solución definitiva.

Estas actuaciones forman parte de un plan de mejora más amplio. En el marco del PIRCE y dentro del ámbito público, también se llevarán a cabo trabajos en otros centros educativos de la ciudad, entre ellos los CEIP Menesteo, Pinar Hondo, José Luis Poullet, La Gaviota, Las Nieves, Las Dunas, Valdelagrana y Sericícola.

En los centros concertados, además de Safa San Luis, Esclavas y La Salle Santa Natalia, que ya han finalizado sus proyectos, se sumarán Carmelitas y Luisa de María, con financiación directa de la Diputación de Cádiz.