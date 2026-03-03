La Semana Santa de El Puerto 2026 ya cuenta con horarios e itinerarios oficiales

El Puerto cuenta ya con la planificación oficial de su Semana Santa 2026 tras la celebración, en la noche del lunes, del Pleno de Toma de Horas del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, presidido por Juan José Caballero y el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, quien trasladó el respaldo del Ayuntamiento a la organización de una de las celebraciones más significativas del calendario local. La sesión se desarrolló en la capilla de San Pedro, en la Basílica Menor de Nuestra Señora de los Milagros.

Calleja destacó la relevancia de este pleno en la coordinación general del dispositivo municipal que acompaña a la Semana Santa, subrayando el trabajo previo que se realiza en áreas como seguridad, movilidad, limpieza e infraestructuras. El edil destacó la colaboración constante entre el Consistorio y el Consejo, así como la implicación de las Hermandades para que todo se desarrolle con normalidad. Asimismo, señaló que el Ayuntamiento continuará trabajando de forma conjunta para prever cualquier eventualidad, incluida la incertidumbre meteorológica propia de estas fechas.

Durante el encuentro se fijaron los horarios de salida, los recorridos y los turnos de paso por la Carrera Oficial de cada hermandad, además de recordarse la normativa vigente y los protocolos que regirán las Estaciones de Penitencia. Tras el pleno, las distintas hermandades y asociaciones recibieron la documentación oficial con los itinerarios y horarios de sus desfiles procesionales, previamente aprobados por la Delegación Diocesana.

Al acto asistieron los hermanos mayores de las hermandades de Penitencia y Gloria, así como los diputados mayores de Gobierno, en una convocatoria que reflejó la coordinación y el compromiso del tejido cofrade portuense.

La Semana Santa 2026 presenta escasas modificaciones respecto al pasado año. Los ajustes se centran en cambios puntuales de algunas calles para optimizar la organización de los cortejos. Como principal novedad, la hermandad del Nazareno dejará de transitar por la zona de la Ribera.

Con los horarios ya definidos y los recorridos oficialmente establecidos, El Puerto inicia la cuenta atrás hacia una Semana Santa que volverá a convertir sus calles en escenario de tradición, patrimonio y fervor.