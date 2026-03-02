Este martes, entrega de la medalla de la Patrona al pregonero de la Semana Santa de El Puerto 2026

Antonio Manuel Rivas, con las tapas del Pregón el día de la presentación del cartel de Semana Santa.

Este martes, a las 21:00 horas, se celebrará un acto de homenaje y entrega de la medalla de la Patrona de la ciudad, la Virgen de los Milagros, al pregonero de la Semana Santa de El Puerto 2026, Antonio Manuel Borrego Rivas.

Será en la sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, en el Bodegón número 18 de la Plaza de Toros.

Se trata de un sencillo acto con el que los pregoneros de la Semana Santa portuense quieren arropar al encargado de exaltar la Semana Mayor, para que se sienta acompañado en los días previos al Pregón y durante la Cuaresma.

El Pregón de la Semana Santa será el próximo 22 de marzo, a las 12:00 horas en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca.