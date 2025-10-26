La Semana de la Ciencia se inaugura en El Puerto el próximo 7 de noviembre

Las actividades se celebrarán en su mayor parte en la Casa de Los Toruños.

El próximo viernes 7 de noviembre se inaugura la XIII Semana de la Ciencia, que se prolongará hasta el domingo 16 de noviembre en la Casa de Los Toruños. El acto de inauguración será a las 19:30 horas y estará presentado por Juan Antonio Fernández Ruiz-Henestrosa, director del Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio (CODICE) y presidente del Grupo Astronómico Portuense.

La inauguración, a las 20:30 horas, estará a cargo de Manuel Jiménez Cepero, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla y con una dilatada experiencia docente impartiendo Matemáticas y Física en institutos de Sevilla. Además habrá una conferencia a cargo de Emilio Javier Alfaro Navarro, doctor en Astrofísica y licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla.

Ese mismo viernes se procederá a la entrega de los diplomas de este año, que han recaído HYLA Formación Ambiental y Proyectos Socioeducativos S.L., en la categoría de Promoción del turismo científico; el IES Santo Domingo, diploma a la formación y educación científica; y Onda Cero Radio en la categoría de divulgación científica en las telecomunicaciones.

También se presentará el selllo emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con motivo del 25 Aniversario del Grupo Astronómico Portuense.

Además en la jornada inaugural se inaugurará la exposición 'Taller de especies exóticas invasoras y Exposición de Ilustraciones Naturalistas y Científicas de Especies Marinas de la Península Ibérica', que será presentada por el investigador del ICMAN-CSIC Enrique González Ortegón, con la presencia de los ilustradores del CSIC Víctor Acosta Morillas y Ángela Rodríguez Ruiz. Este año 2025 se cumple el 70 Aniversario del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía del Consejo Superior de Investigación es Científicas, participando con la exposición formada por 30 ilustraciones en la Casa de los Toruños hasta el jueves 30 de abril de 2026.

Ya el sábado 8 de noviembre, de 10:00 a 13:30 horas, se celebrará la ruta 'Relojes de sol en Sanlúcar de Barrameda', a cargo de Isabel Suárez, de la Asociación Astronómica Jerezana Magallanes y Juan A. Fernández, del Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio.

También el sábado a las 19:00 horas el doctor Enrique Pérez Montero, doctor en Astrofísica y Cosmología por la Universidad Autónoma de Madrid, ofrecerá la conferencia ' ¿Cómo empezó todo? El origen del Universo contado de forma inclusiva', mientras que a las 20:00 horas la doctora en Astrofísica Mª Carmen Sánchez Gil, de la Universidad de Granada, ofrecerá la ponencia 'Cartografiando la Vía Láctea con kriging: una radiografía de la estructura vertical del disco'.

Ya el viernes 14 de noviembre, a las 19:00 horas, se ofrecrá la conferencia de la doctora Yolanda Jiménez Teja, licenciada en Matemáticas y Máster de Geodesia y Geofísica por la Universidad de Cádiz, sobre el tema 'Quebrando los límites del Universo con el telescopio espacial James Webb'.

Por su parte el astrofísico Álvaro Álvarez Candal hablará de 'Visitantes Interestelares'.

El sábado 15 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, la ruta prevista es una visita al Monasterio de La Cartuja en Jerez.

Ese mismo día a las 19:00 habrá una conferencia de Jesús Aceituno Castro, Graduado en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada, sobre el tema 'Observatorio CAHA. El cielo de Europa', mientras que a las 20:00 horas el ingeniero de Telecomunicaciones Antonio Pérez Verde hablará sobre los 'Pioneros del Cosmos'.