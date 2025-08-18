Selu Torres presenta 'Entreverao' el 22 de agosto en la sede de la Asociación Cultural Amigos de El Chumi, en El Puerto

El cantaor portuense Selu Torres, conocido popularmente como El Selu del Puerto, presentará en exclusiva su nuevo álbum Entreverao el próximo viernes 22 de agosto, en la emblemática sede de la Asociación Cultural Amigos de El Chumi.

Entreverao es una obra heterodoxa y comprometida, concebida como herramienta de concienciación social. A caballo entre la protesta y la poesía, el disco pretende evocar el espíritu clásico del flamenco: ser altavoz de las injusticias sociales y voz del pueblo. Con aires de mestizaje, es “un grito al despertar de los pueblos, un abrazo al mestizaje, la voz de los siglos”, según palabras del propio artista.

El collage musical de Entreverao combina magistralmente elementos del flamenco, jazz, electrónica y tango, y se articula en torno a la tensión entre tecnología y alma. El resultado es una música que “huele a mar, sabe a campo”, hecha “desde el corazón” y con una clara vocación: despertar conciencias en tiempos en los que pensar se ha convertido en lujo.

La presentación en directo contará con un pequeño pero potente formato instrumental, con Adriano Lozano a la guitarra; Óscar Mosteiro a los teclados y programaciones y también en la coproducción artística del disco; y José Prieto en las percusiones. Algunas fuentes mencionan también la participación de Ricardo Piñero en el bajo.

La producción del álbum ha corrido a cargo de Selu Torres, en estrecha colaboración con Óscar Mosteiro en los Estudios SETB, mientras que la parte visual ha sido plasmada por Constantin Bravo.

La Asociación Amigos de El Chumi es una referencia en la vida flamenca de El Puerto de Santa María. Más allá de ofrecer música, cultura y convivencia en un entorno íntimo, su sede situada en el antiguo matadero ha acogido galas, entregas de premios y recitales.

El concierto de Selu Torres se inscribe en una programación estival que, según la propia asociación, pretende “encender el alma del flamenco”, dentro de un ciclo que incluye artistas destacados del género.