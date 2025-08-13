Satisfacción en La Gaviota por la mejora de la accesibilidad en la portuense playa de La Puntilla

La Asociación La Gaviota de personas con diversidad funcional, comprometida con la mejora de la accesibilidad en espacios públicos, celebra que, tras años de reivindicación, el paso de peatones de la rotonda entre la calle Ronda de las Dunas y el Camino de los Enamorados sea ya totalmente accesible para personas usuarias de silla de ruedas, además de practicable para personas con otras discapacidades y otros ciudadanos en general.

"La reciente obra, incluida en el plan de mejora de las avenidas cercanas, ha sido posible gracias a la disposición del Ayuntamiento, que atendió nuestras reclamaciones históricas y trabajó para que al fin se cumpliera la normativa en materia de accesibilidad universal. Esta actuación permite ahora que cualquier ciudadano pueda cruzar con seguridad y continuar su recorrido hasta el paseo que lleva a la playa de La Puntilla", explican.

Desde La Gaviota reiteran su compromiso de seguir trabajando por una ciudad inclusiva, donde todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar plenamente de sus espacios públicos y urbanos, y valoran la implicación del segundo teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Sostenible e Infraestructuras, Jesús Garay, "cuya positiva disposición ha hecho posible que esta reivindicación histórica se materialice. Esperamos que este compromiso se mantenga desde el Ayuntamiento de igual forma con otras muchas reclamaciones que mantenemos y que contribuirían a que nuestra ciudad avanzase hacia un entorno más accesible e inclusivo para todas las personas", concluyen.