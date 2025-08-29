Santa Cecilia entrega por fin su medalla al académico Manuel Alejandro en El Puerto

El compositor Manuel Alejandro, en el acto celebrado este viernes en el Castillo de San Marcos.

El Castillo de San Marcos ha acogido en la noche de este viernes el acto de entrega de la medalla de académico de Santa Cecilia al gran compositor Manuel Alejandro, tras más de 40 años de espera.

Aunque fue uno de los fundadores del Cuerpo de Académicos, en 1984, hasta ahora no había llegado a tomar posesión de su medalla, algo que ha quedado por fin zanjado con un brillante acto en el que la música también ha sido protagonista.