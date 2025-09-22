Salida procesional de la Santa Cruz de la hermandad de La Borriquita, en El Puerto

El pasado sábado la hermandad de la Entrada de Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén y Nuestra Señora de la Entrega, popularmente conocida como 'La Borriquita', llevó a cabo la salida procesional de la Santa Cruz, organizada por su Cuerpo Joven.

La jornada dio comienzo con la Eucaristía de la Juventud, celebrada en la parroquia del Carmen y San Marcos, oficiada por el director espiritual de la hermandad y párroco, Antonio Durán. A la celebración fueron invitados los distintos cuerpos jóvenes de las hermandades portuenses, así como representantes de entidades vinculadas a la vida cofrade de la ciudad. Acudieron en representación municipal los ediles Javier Bello y José Ignacio González Nieto.

Tras la misa, la procesión partió desde el templo a las 19:00 horas, con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical San Juan de Jerez, portando el paso de la Santa Cruz con una alegoría de la Fe. La procesión recorrió las calles Aurora, Avenida de la Constitución, Ruiseñor, Beato Diego José de Cádiz, Crucero Baleares, Aurora, Plaza 14 de Abril, Doctor Daniel Ortega, Bitácora y Aurora, para regresar de nuevo a la parroquia a las 21:30 horas.

El hermano mayor, Mario Prieto, junto con el equipo del Cuerpo Joven, destacó la emoción de esta segunda edición de la salida procesional en el mes de septiembre, tras el cambio de fecha acordado hace dos años para hacerla coincidir con la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, que la Iglesia conmemora el 14 de septiembre.

Bello y González subrayaron por su parte el papel de la hermandad en la vida religiosa, cultural y social de El Puerto, resaltando la importancia de esta festividad, en la que se honra la Cruz como símbolo del sacrificio, resurrección, redención y triunfo de Jesús de Nazaret sobre la muerte y el pecado, transformando el dolor en vida nueva para todos los cristianos.

Con esta celebración, la Hermandad de la Borriquita contribuye a mantener viva la tradición y a fortalecer el compromiso de los más jóvenes con la fe, la cultura y el patrimonio religioso de El Puerto.