Sale a información pública el proyecto para la ampliación del hospital Santa María del Puerto

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el pasado 8 de enero el anuncio mediante el cual se informaba de la salida a información pública del proyecto de reparcelación del hospital Santa María del Puerto, presentado al Ayuntamiento el pasado mes de diciembre.

El proyecto, encaminado a la ampliación del hospital, estará en exposición pública y audiencia durante un plazo de 20 días, contar desde la fecha de publicación, para la presentación de las posibles alegaciones que se pudieran producir.

Fue en el mes de junio del pasado año cuando el pleno municipal aprobó, con los votos a favor del equipo de Gobierno, Vox y Unión Portuense, la abstención del Grupo Socialista y la edil no adscrita y el voto contrario del grupo mixto, el estudio de ordenación para la ampliación del centro hospitalario, presentándose el proyecto al área de Urbanismo por el grupo José Manuel Pascual el pasado 7 de diciembre.

La ampliación del centro sanitario será posible tras la adquisición por parte de la empresa de una parcela anexa a las instalaciones. Dicha parcela se ubica entre la avenida de la Libertad y la calle Varilargueros y según los primeros estudios conocidos, permitirá levantar cinco plantas de unos 700 metros cuadrados cada una, que se destinarían a áreas asistenciales, formación e investigación, más dos plantas de sótano para habilitar aparcamientos.

Con esta ampliación será posible ampliar y renovar unidades tan estratégicas como las Urgencias y el área de observación, las consultas de especialidades, el área de Rehabilitación, la Unidad de Cuidados Intensivos, endoscopia, farmacia hospitalaria, archivos de historias clínica, o el área quirúrgica.

Cuando se construyó el hospital, hace 48 años, la población objetiva era de 42.111 vecinos portuenses y 23.585 roteños, mientras que ahora en El Puerto hay 89.983 portuenses -según el padrón de 2025) y en Rota unos 29.490 vecinos. En momentos tan delicados como la pandemia la existencia de un hospital en El Puerto fue fundamental para atender la demanda de camas existente.