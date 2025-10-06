Safa San Luis inaugura en El Puerto el renovado Patio de San Francisco

Este martes 7 de octubre el colegio SAFA San Luis celebrará la inauguración del renovado Patio de San Francisco, tras la culminación del proyecto de mejora y adecuación de un espacio de psicomotricidad y estimulación al aire libre, destinado principalmente al alumnado de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.

Este proyecto se ha llevado a cabo, dentro del Plan Integral de Reformas de Centros Educativos (PIRCE) del Ayuntamiento de El Puerto, haciendo uso de la subvención concedida por la Diputación Provincial de Cádiz, con una inversión total de 25.000 euros. Gracias a esta ayuda se han ejecutado seis acciones clave: la instalación de un toldo retráctil con estructura de aluminio, para favorecer el uso del patio en distintas épocas del año; la colocación de suelo de caucho proyectado, que aporta un entorno más seguro para juegos y actividades; la adaptación de paredes con materiales sensoriales, orientadas al desarrollo de la psicomotricidad fina y la estimulación sensorial; la creación de un huerto escolar, que permitirá trabajar contenidos medioambientales y de sostenibilidad con el alumnado; la mejora de alcorques y nuevo arbolado, aportando un valor natural y estético al espacio; y la dotación de mobiliario exterior para una zona de lectura, fomentando el hábito lector en un entorno agradable.

Además de la aportación económica externa, el centro ha puesto a disposición del proyecto sus recursos humanos y técnicos: el equipo de dirección y administración, el personal de mantenimiento y los profesionales especializados en el acompañamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

El acto de inauguración concluirá con una visita guiada por las nuevas instalaciones y un encuentro con representantes de la comunidad educativa.