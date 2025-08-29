Este sábado, nueva cita con el teatro infantil en la Plaza del Castillo con 'Los Cristobitas'

La Concejalía de Cultura continúa apostando por el teatro familiar al aire libre con una nueva función de la Muestra de Títeres 'Los Cristobitas', que celebra este sábado, 30 de agosto, su tercera representación en la Plaza del Castillo, a partir de las 21:30 horas.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar del espectáculo 'La boda de la pulga y el piojo', a cargo de la veterana compañía jerezana La Gotera de la Azotea, que lleva desde 1981 haciendo las delicias de grandes y pequeños con sus originales montajes de títeres.

La obra, recomendada para público infantil y familiar a partir de 5 años, relata con humor y música en directo los preparativos de una boda muy especial. A través de juegos, canciones populares y composiciones propias, la función invita a los más pequeños a participar activamente en la gran celebración... aunque no todo saldrá como estaba previsto.

La Gotera de la Azotea, con 27 espectáculos a sus espaldas y presencia habitual en las principales redes de teatro del país, destaca por una cuidada dramaturgia y la creación original de todo su repertorio musical y escénico.

Este espectáculo, de una hora de duración y entrada libre y gratuita, se enmarca dentro de la amplia programación cultural de verano del Ayuntamiento y ofrece a las familias una oportunidad única de disfrutar del arte de los títeres en un entorno emblemático como es la Plaza del Castillo.

La Muestra de Títeres 'Los Cristobitas' continúa el próximo sábado 6 de septiembre con la compañía madrileña Arte Fusión Títeres y su obra 'En un lugar de la granja', una divertida propuesta inspirada en el universo rural y la literatura clásica.