Este sábado 24 de enero saldrá en El Puerto la procesión del Niño Jesús de Praga

La provesión recorrerá las calles este sábado 24 de enero.

La procesión del Niño Jesús de Praga saldrá este sábado 24 de enero a las 11:30 horas desde la capilla del colegio de las Hermanas Carmelitas, celebrándose previamente la eucaristía preparatoria a las 10:30 horas en el mismo lugar.

Este año la procesión contará con un nuevo recorrido, que discurrirá por las calles Nevería, Santo Domingo, San Bartolomé, Palacios, Plaza de España, Vicario, Ganado, Nevería, Luna, Misericordia, Plaza Alfonso X el Sabio, Federico Rubio y Nevería.

Como novedad, el acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Juvenil Sagrada Presentación de Sevilla.

Desde la hermandad de El Olivo animan a todos los niños y jóvenes, así como a los jóvenes cofrades en general, a participar formando parte del cortejo procesional.