La joven cofrade Patricia Rostoll Ariza será la pregonera juvenil de la Semana Santa de El Puerto 2026

La junta de gobierno de la Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza ha hecho público el nombramiento de la joven cofrade portuense Patricia Rostoll Ariza como pregonera juvenil de la Semana Santa 2026. Patricia, nacida en 1998 en El Puerto, es hermana de El Olivo y forma parte desde muy pequeña del grupo Juventudes Marianas Vicencianas, asociación perteneciente al colegio Luisa de Marillac, donde ha crecido en la fe y el compromiso cristiano.

Sus primeras experiencias ante el atril llegaron con la presentación del cartel del Certamen de Relatos Memorial Sor Aguilar, demostrando sensibilidad, buen decir y cercanía en la palabra. A pesar de no contar con una dilatada trayectoria, la hermandad se muestra convencida de que “su ilusión, su vivencia sincera de la fe cristiana y su compromiso, junto al cariño por la Semana Santa de nuestra ciudad, harán que disfrutemos de un pregón cercano y lleno de fe”.