Ruiz Boix: "La Junta sigue maltratando a la educación pública con el cierre de centros como el Adolfo de Castro o El Vaporcito en este nuevo curso"

Una imagen del centro de enseñanza El Vaporcito, que no abrirá sus puertas este curso.

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha lamentado que se inicie en estos días un nuevo curso escolar “con los mismos problemas que en los años anteriores”, a pesar de los cambios en la consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Se teme Ruiz Boix que la nueva consejera, que ya fue viceconsejera en el anterior gobierno de Moreno Bonilla “y no cumplió sus compromisos con la comunidad educativa andaluza siga atentando contra el modelo público y ponga la Educación al servicio de intereses privados”.

Como ejemplo señala que las familias gaditanas gastarán una media de 300 euros para la vuelta al cole, un 25 por ciento más que en 2023, dado que vuelven a subir las tasas del comedor un 11 por ciento por cuarto año consecutivo.

Por otro lado, Ruiz Boix acusa al Gobierno de Moreno Bonilla de "seguir mintiendo a las familias al no cumplir sus compromisos con el primer ciclo de educación infantil". En este sentido, recuerda que dijeron que la educación de 0 a 3 años sería gratuita y universal y no es así. “El 2 de septiembre con el inicio del curso en 300 pueblos pequeños andaluces, las familias no podrán ejercer su derecho a la conciliación porque Moreno Bonilla decidió devolver 119 millones de euros de los fondos europeos en lugar de crear plazas públicas para sus hijos e hijas”, ha apuntado.

Además, “cuando la nueva consejera de Educación era viceconsejera en la anterior legislatura, el Gobierno de Moreno Bonilla desvió 5 millones de euros asignados al primer ciclo de educación infantil para la remodelación del Estadio de la Cartuja”.

El secretario general considera que la Junta "sigue maltratando a la educación pública en este inicio de curso escolar en la provincia, ya que comienza con el cierre de colegios públicos como el CEIP Adolfo de Castro de Cádiz o la escuela infantil El Vaporcito de El Puerto".

Aumenta el gasto en la educación concertada

“Hay 2.500 clases públicas menos y con las ratios de nuevo desbordadas comienza el curso”, señala Ruiz Boix que precisa que “desde el grupo parlamentario socialista han registrado multitud de iniciativas para que bajen la ratio en vez de desangrar más la pública y a todas el PP ha votado que no mientras tanto la privada sigue creciendo y aumenta un 22 por ciento el gasto del gobierno del PP en la concertada”.

Por último, en su valoración del inicio de curso escolar, el secretario general de los socialistas llama la atención sobre “la grave falta de recursos para el alumnado con necesidades especiales”. Así denuncia “una oferta de plazas claramente insuficiente que provoca que las y los profesionales de la atención a la diversidad sean compartidos en varios centros educativos”, “sin protocolo de alergias alimentarias o sin cumplir el compromiso de dotar a los centros educativos de enfermeras escolares”.

“No sabemos si se va a implantar el programa de bienestar emocional y hay un recorte de 210 orientadores, en fin, todo un despropósito cuyas consecuencias de nuevo pagarán las familias y el alumnado con necesidades especiales en esta provincia”, ha concluido.