Reubicado en la Basílica de El Puerto el cuadro de la Virgen de Guadalupe: "Teníamos una joya y no sabíamos su valor"

Tal y como estaba previsto, este miércoles quedó descubierta la nueva ubicación del cuadro de la Virgen de Guadalupe que se conserva en la Basílica de Los Milagros, una auténtica joya que llevaba restaurada desde el año 2014 pero que se exhibía de manera poco adecuada en un enclave en el que no brillaba en absoluto.

Ahora, tras su paso por una exposición el el Museo del Prado, la obra atribuida a José de Ibarra luce con todos los honores en una nueva ubicación frente al Altar Mayor, con una magnífica iluminación y todas las miradas puestas en el cuadro.

La Capilla de San Pedro acogió en la tarde de ayer la presentación de la obra y de su nueva ubicación, en una jornada en la que el párroco del templo, Antonio Sabido, anunció un acuerdo con la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia para la puesta en marcha de un taller de restauración de cuadros.

Fernando de Tovar Pantin, especialista en conservación de pintura, fue el encargado de dar a conocer algunos de los detalles de la obra, de la que dijo que es "un tesoro que pasaba desapercibido".

El público asistente a la presentación, contemplando el cuadro. / Lourdes de Vicente

Tras su viaje a Madrid y su exhibición en el Museo de Prado, en una exposición sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, el cuadro ha regresado a la ciudad y sus conservadores saben mucho más de la obra, que hasta entonces se pensaba que era de autor anónimo. "Teníamos aquí una joya y no sabíamos su valor", insistió el conservador, que explicó que muy probablemente fue el Arzobispo portuense Juan Bizarrón el que encargó el cuadro, que data de 1740. Vizarrón fue también arzobispo de México y virrey, y un gran impulsor de la devoción de la Virgen de Guadalupe, a la que se encomendó en varias ocasiones.

"En la Prioral hay maravillas, y tienen que empezar a mostrarse", dijo Tovar, que agradeció la labor de todo un equipo de personas que cada día acuden al templo a ayudar en todo lo necesario para destapar los tesoros que esconde.

También intervino el historiador del arte Francisco González Luque, quien destacó la albor que lleva a cabo el párroco y anunció que este cuadro es "el primero de una serie", que se irán mostrando poco a poco para difundir el patrimonio de la Prioral.

Se trata de un cuadro de gran formato, de dos metros de alto por un metro y medio de ancho, de estilo barroco en transición al rococó. El arzobispo Bizarrón lo debió encargar poco antes de morir, en su afán de implampar en España la devoción por la Virgen de Guadalupe, patrona de México.

El cuadro está en muy buen estado de conservación y además de la figura de la Virgen, está rodeado de una serie de medallones ilustrativos de algunas de sus apariciones.

El párroco de la Basílica también anunció que en breve será posible restaurar el retablo de plata del Sagrario, que necesita una intervención muy delicada y costosa y para la que ya se han recibido un par de donaciones importantes, quedando emplazada esta labor para después de la Semana Santa.

Tras las explicaciones el público asistente se trasladó al interior de la Basílica, donde se pudo contemplar el cuadro en toda su plenitud.