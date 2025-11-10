La Basílica de los Milagros presenta este miércoles el cuadro de la Virgen de Guadalupe

El cuadro de la Virgen de Guadalupe que se conserva en la Basílica.

La Capilla de San Pedro de la Basílica Menor de Los Milagros acoge este miércoles, 12 de noviembre, a las 18:30 horas, la presentación del nuevo emplazamiento escogido para exhibir en el templo el cuadro de la Virgen de Guadalupe atribuido a José de Ibarra.

El cuadro acaba de regresar a la ciudad tras participar en una eposición temporal en el Museo del Prado de Madrid, donde ha despertado el interés de expertos internacionales confirmando así la importancia del patrimonio artístico que alberga el templo portuense.

El lienzo, óleo sobre lienzo de gran formato, con aproximadamente 200 × 155 centímetros, ha sido recientemente atribuido a José de Ibarra (1685–1756), destacado pintor del Virreinato de la Nueva España y discípulo de Miguel Cabrera. En 1751, Ibarra participó junto a Cabrera en la inspección de la tilma de Juan Diego, lo que permitió realizar un calco en papel aceitado y generar copias cercanamente idénticas a la original, entre ellas la que hoy conserva la Prioral.

El objetivo del párroco de la Prioral, Antonio Sabido, es dar un lugar más protagonista a este cuadro, sacando así un mayor partido al patrimonio pictórico del que disfruta la Prioral que durante muchos años ha estado prácticamente escondido.

Hasta ahora, la 'Virgen de Guadalupe con las cuatro apariciones' se encontraba colgada sobre la cancela de la Capilla del Nazareno, a gran altura y con difícil acceso visual para los feligreses y visitantes. Tras su regreso del Prado, la parroquia ha encontrado una ubicación más acorde con su valor para que pueda contemplarse adecuadamente, ubicación que será dada a conocer este miércoles tras el acto de presentación.

Desde hace tres años Fernando de Tovar Pantin, especialista en conservación de pintura, viene restaurando de forma voluntaria diversas obras de la Basílica. Recientemente se ha unido al proyecto el conservador Iván Boronat Doval, con quien ha iniciado una ambiciosa intervención en el ábside del templo, donde se ubica el baldaquino.

En la presentación de este miércoles estará presente además el profesor de Historia del Arte Francisco González Luque, quien hablará de la importancia de esta obra en el arte portuense.