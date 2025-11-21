La Reina de Occidente en El Puerto será la empresaria Cristina Márquez Vidal

La empresaria Cristina Márquez Vidal, al frente de la tienda de ropa 'Mis divinas', en la avenida del Ejército, será la persona que encarne a la Reina de Occidente en las próximas Navidades, según ha anunciado el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja.

El edil indica que cada personaje de la Corte se dedica a un sector de la sociedad o de los enclaves portuenses, por lo que muchos años se elige a una persona relacionada con el sector comercial. En estas próximas fiestas la zona de Crevillet se verá representada con Cristina Márquez.

Cristina Márquez, de 34 años, casada, con dos hijas, afirma sentirse muy ilusionada con este nombramiento, que en casa están viviendo con el lógico ajetreo. Indica tener “muchas ganas de que llegue la noche mágica” y confiesa que ser Reina de Occidente “es una experiencia nueva para todos nosotros”.

Márquez conoció al edil de Fiestas cuando le invitó a inaugurar su comercio, hace dos años y medio. La joven recuerda cómo le ayudó a visibilizar el negocio y apunta que desde entonces mantienen contacto. Cristina, que agradece al edil su designación, considera que Calleja se supera en cada Navidad, consiguiendo que cada año la Navidad se viva con más ilusión en El Puerto".