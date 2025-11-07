La regata solidaria organizada por el RCN de El Puerto  bate récords con más de veinte embarcaciones y 200 regatistas

La Bahía de Cádiz acogerá este sábado 8 de noviembre la vigésimo cuarta edición de la Regata Proyecto Hombre, organizada por el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, que este año alcanza cifras récord de participación con más de una veintena de embarcaciones y cerca de doscientos regatistas. La cita, convertida en un clásico de la temporada, volverá a unir competición y solidaridad en una jornada que trasciende lo deportivo.

La flota, formada por unidades de la clase ORC, tomará la salida a las 12:00 horas para disputar un recorrido tipo carrusel entre boyas por la bahía gaditana, con previsión de vientos del noroeste de unos 10 nudos de intensidad media. Entre los participantes destaca el ‘Escuela de Navegación TABOGA’, de Aurelio Guzmán (RCN de Cádiz), vigente campeón y subcampeón de Andalucía de Crucero Circuito, que defenderá su título ante una flota numerosa y muy competitiva.

Tampoco faltarán otros barcos como el ‘Sálvora’ de Pedro Agudo con base en el RCN de Cádiz, ganador en el año 2019; el barco de la Comisión Naval de Regatas ‘Rigel’; el ‘Orión’ Gabriel Mateos (CN Puerto Sherry); ‘Pillaban’ de María del Carmen de Isla del CN de Rota; el ‘Luna Seis’ de Antonio Pérez Cano (CN Puerto Sherry), o el ‘Balboa’ de Ángel Rodríguez representando al CN Sevilla.

La Regata Proyecto Hombre mantiene su esencia solidaria desde hace más de dos décadas, movilizando cada año a la comunidad náutica en apoyo a la Asociación Proyecto Hombre, dedicada a la rehabilitación de personas con adicciones y sus familias. Como es habitual, además de los barcos inscritos, todos aquellos que deseen colaborar con la causa pueden hacerlo a través del “Mambrú-Barco 0”, mediante donativo en la cuenta ES23 0182 3146 45 0011495008.

La jornada concluirá en las instalaciones del club con la entrega de trofeos y una comida marinera, en la que se darán cita participantes, colaboradores y representantes de la organización.

La prueba cuenta con el aval de la Federación Andaluza de Vela y la colaboración de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz y las firmas La Venencia, Frigo, Cruzcampo y Bodegas Williams & Humbert.