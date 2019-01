El Ayuntamiento instala nuevos refugios para las colonias de gatos

La ciudad continua avanzando en materia de derechos animales. Así se ha comprobado esta mañana en la presentación de la nueva iniciativa que Gatos de El Puerto y el Ayuntamiento -concretamente la Concejalía de Medio Ambiente-, han llevado a cabo en relación a las colonias de gatos ferales que se reparten por la ciudad. Tras mucho luchar y conseguir las acreditaciones para los 45 voluntarios de la asociación, el nuevo capítulo en esta relación (que se hizo oficial tras firmar el convenio por ambas partes el pasado mes de diciembre), viene protagonizado por la instalación de refugios para estos animales. En concreto esta iniciativa, que funciona en Valdelagrana y en Las Redes, consiste en la instalación de antiguos contenedores de basura reciclados para cobijar a los cerca de 900 felinos que, según la asociación, viven actualmente en la calle.

“Desde Gatos de El Puerto llevamos muchos años luchando y al final, con este Gobierno, hemos conseguido que se lleve a cabo el refugio”, ha explicado su presidenta, Mari Carmen Heredia,mientras mostraba uno de los primeros bidones-refugio que se han instalado en el pinar situado junto al estadio José Cuvillo, a espaldas de la venta La Palmera. Junto a ella, también estuvo el concejal de Medio Ambiente, José Luis Bueno, quien se mostró muy animado con esta iniciativa “pionera en la provincia” y que también se planea poner en marcha en otras zonas de la ciudad, como Fuentebravía, La Puntilla, el paseo del Aculadero y Puerto Sherry. “Estamos muy contentos porque es cierto que, desde hace mucho tiempo, el Ayuntamiento de El Puerto no tenía una política animalista como tal”, declaraba Bueno durante la presentación. “Es cierto que estamos dando pequeños pasitos en esta dirección, pero aún hay mucho por hacer. Creo que con esto, la situación de los gatos va a mejor bastante”.Así, a primera vista, puede parecer que poner en marcha este tipo de iniciativas va a repercutir en un aumento de estos animales. No obstante, hay que destacar que tanto los carnets de la asociación (donde se autoriza a los voluntarios a cuidar y alimentar a los gatos), como el establecimiento de estos refugios persiguen el efecto contrario: disminuir el número de colonias a través de la esterilización y reproducción controlada. Esto es lo que se conoce como el proyecto CES (Captura, Esterilización y Suelta) y, por el momento, se presenta como la solución a los problemas que algunos de estos grupos de animales ocasionan en distintas zonas de la ciudad, como en la barriada de Durango, donde hay localizada una colonia en el patio de la segunda fase de viviendas (entre la calle Dionisio Pérez y el palacio de Purullena). Según ya explicó a este medio Mari Carmen Heredia, “las colonias de gatos no se pueden deshacer así como así”. “Los gatos son muy territoriales, y si tú te los llevas a un sitio distinto al suyo, puede generarle estrés y desorientación. Esto conlleva el peligro de que no conocen el entorno, y pueden morir atropellados”, explica Heredia haciendo referencia a estos gatos que, la mayoría, han sido abandonados “Igualmente esto no te garantiza que el problema se acabe, ya que el gato vuelve al mismo sitio”.

De esta forma, según aseguran tanto la Concejalía como la protectora, esto facilitará la convivencia entre los habitantes y estos grupos de gatos, que pasarán a estar mucho mas limpios y cuidados bajo la atención de los voluntarios y veterinarios. Asimismo, aseguran que los animales pueden aportar distintos beneficios como el control de roedores, cucarachas y otros insectos, así como la mejora de las condiciones higiénico sanitarias de la zona.