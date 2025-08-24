Reconocimientos a los hosteleros portuenses con motivo de Santa Marta

Con motivo de la festividad de Santa Marta, patrona de la Hostelería, un grupo de conocidos hosteleros portuenses ya jubilados organizarán una convivencia el próximo 25 de septiembre, en el hotel Bodega Real de la calle Albareda, en el transcurso de la cual entregarán distinciones a tres integrantes del gremio, en reconocimiento a su trayectoria.

En total serán tres distinciones, una de ellas a título póstumo, que se darán a conocer públicamente más adelante.

Para la entrega de los galardones se ha organizado una jornada que arrancará con una visita a Bodegas Osborne, seguida de un aperitivo y un almuerzo en el hotel, donde habrá además sorteos y otras sorpresas.

Los impulsores de esta iniciativa, que ya ha tenido ediciones anteriores, son Pascual Castilla, Fernando Arévalo, Francisco Daza, Ramón García y Juan Franco, todos ellos ya jubilados, que con esta reunión quieren impulsar la vertiende social del gremio de la hostelería, que tanta importancia ha tenido y sigue teniendo en El Puerto.

La retirada de tickets para asistir al almuerzo, con un precio de 40 euros por persona como colaboración, sserá los martes, de 18:00 a 20:00 horas, hasta el día 15 de septiembre en la Cafetería Prado, junto a la Plaza de Toros.

La participación está abierta a toda aquella persona que quiera acudir.