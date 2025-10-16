'Rafael Alberti. Va por Cádiz' exhibe la obra del poeta y pintor portuense por toda la provincia de la mano de Tugasa

La Fundación Rafael Alberti, en colaboración con Tugasa, pondrá en marcha a partir del sábado 18 de octubre, y hasta el 19 de diciembre, el proyecto 'Rafael Alberti. Va por Cádiz', una muestra itinerante con parte del legado pictórico de Rafael Alberti, que reúne las series 'X Liricografías' y 'Nunca fui a Granada', realizadas por el poeta y artista portuense durante su exilio en Argentina e Italia.

La exposición se enmarca dentro de las actividades conmemorativas que la Fundación viene celebrando con motivo del próximo centenario de la Generación del 27, bajo el título El Puerto del 27, y será la primera vez que estas obras se van a poder ver en las distintas localidades de la provicia que forman parte del proyecto.

La muestra, que se podrá visitar en cinco de los hoteles que Tugasa mantiene abiertos en la provincia de Cádiz —Zahara de la Sierra, El Bosque, Vejer de la Frontera, Medina Sidonia y Olvera— ofrece una oportunidad única para descubrir una faceta menos conocida de uno de los máximos exponentes de la Generación del 27, quien no solo brilló por su talento literario, sino también por su sensibilidad artística. A través de sus trazos, colores y formas, el poeta nos invita a adentrarnos en su universo creativo, donde la pintura y la poesía se entrelazan de manera sublime. Alberti exploró el mundo del arte visual como una extensión de su espíritu poético, logrando plasmar en el lienzo el mismo lirismo que caracteriza sus versos.

La muestra incluye la serie 'X Liricografías', expuesta por vez primera en la galería Bonino de Buenos Aires en 1954, y se podrá visitar del 25 de octubre al 14 de noviembre en el Hotel Las Truchas de El Bosque, y del 18 de noviembre al 5 de diciembre en el Hotel Casa Palacio de Medina Sidonia. Por su parte las serigrafías de la serie 'Nunca fui a Granada', dedicada a su gran amigo Federico García Lorca, realizada en Italia entre 1974 y 1975, se podrán ver en el Hotel Arco de la Villa en localidad de Zahara de la Sierra, del 18 de octubre al 7 de noviembre, en el Hotel Convento San Francisco de Vejer de la Frontera, del 8 al 28 de noviembre y finalizará en el Hotel Sierra y Cal de Olvera del 1 al 19 de diciembre.