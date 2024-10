Uberto Stábile, director de la Fundación Rafael Alberti: “Queremos tomar la batuta de los actos del centenario de la Generación del 27”

Acaba de ser nombrado nuevo director de la Fundación Rafael Alberti. ¿Qué supone para usted este cargo?

-Para mí, con una trayectoria de 33 años como gestor cultural, es algo que me llega muy directamente porque siempre me he movido en el mundo del libro y de la edición. Trabajar en el legado de Rafael Alberti es para mí un regalo.

-¿Qué líneas maestras serán las que marquen esta nueva etapa?

- Lo más importante ahora mismo es la digitalización del legado de Rafael Alberti, para mejorar el acceso al mismo a los investigadores. Es un proyecto para digitalizar todos los contenidos de la Fundación, como fotografías, cartas, documentos, biblioteca... de modo que los investigadores no tengan que manipular directamente los documentos y pueda ser todo mucho más rápido y limpio.

-Se ha estrenado usted con la organización de los actos del centenario de ‘Marinero en Tierra’. ¿Qué le pareció que se adelantara el Ayuntamiento de Cádiz organizando una programación por esta efeméride?

-Bueno, esto no es ninguna carrera, a Alberti hay que celebrarlo en cualquier lugar y en cualquieer tiempo, antes y después, y ese es el propósito de la Fundación. Hubiese sido magnífico que hubieran contado con nosotros, yo entré en el cargo justamente ese día y me desayuné con la noticia. Me hubiera gustado que la Fundación hubiera estado presente, como va a estarlo en otros eventos en los que colaboraremos. La connmemoración del libro durará dos años, ya que aunque se escribió en 1924 se publicó en 1925, por lo que serán dos años en los que habrá celebraciones. Todo suma y vamos a intentar que nada reste.

-El programa de actos se prolonga hasta final de año, enlazando con el aniversario del nacimiento del poeta. ¿Qué destacaría de los actos que se han preparado?

-Hasta diciembre hay una amplia batería de actividades. Tras la presentación del facsímil hemos inaugurado hace unos días una exposición de poesía gráfica, luego iniciaremos un ciclo de presentaciones con libros de poetas actuales. Después tendremos, de cara al aniversario del nacimiento un nuevo congreso sobre Rafael, que estará coordinado por Manuel Francisco Reina, los días 16, 17 y 18 de diciembre.

-¿Cree que la figura de Rafael Alberti está lo suficientemente reconocida en El Puerto?

-Yo creo que sí, pero muchas veces hay que recordar que es uno de los poetas fundamentales que ha tenido España. Su legado está depositado en El Puerto y él le cantó mucho a la tierra de su infancia, fue lo primero que recordó en su poesía y algo que luego continuó con La arboleda perdida. El Puerto está muy presente en toda su obra y en toda su vida.

-Viene usted de haber trabajado en Punta Umbría, muy cerca de Moguer, y allí la figura de Juan Ramón Jiménez es sagrada. ¿Cree que en El Puerto se puede conseguir algo parecido, a nivel popular?

- Sí, yo precisamente trabajé, cuando llegué a Huelva, en la Fundación Juan Ramón Jiménez, y es verdad que Moguer está volcado en la figura y en la obra de Juan Ramón. Creo que en El Puerto se puede conseguir algo parecido, ya lo he comentado con la responsable municipal de Turismo, Olga de Navas, y hemos hablado de la posibilidad de hacer una ruta señalizando los puntos en los está preesente la memoria de Rafael. Sería una manera de integrar en el paisaje urbano la memoria poética de Rafael, haciendo alguna intervención mediante la colocación de placas o algún tipo de recordatorio sobre la geografía urbana en la poesía de Alberti.

-La Junta de Andalucía entra a formar parte del Patronato de la Fundación en esta nueva etapa. ¿Ya se ha hecho efectiva esta entrada?

-No, aún no, está en curso aunque sí t contamos ya con la ayuda económica, es una cuestión meramente burocrática.

-Esta nueva etapa cuenta también con el regreso de María Asunción Mateo a la primera línea de la Fundación. ¿Qué aporta la figura de la viuda del poeta?

-María Asunción Mateo aporta mucho porque es alguien que ha compartido la vida con Rafael y es legataria de su obra. Ella estará sin duda en el nuevo Patronato.

-La liquidación de las deudas de la Fundación ha sido un paso muy importante. ¿Hay prevista alguna actuación en el edificio de cara a ponerlo a punto tras muchos años sin actuaciones de calado?

-Sí, era fundamental cancelar las deudas, que ya están liquidadas, y a partir de ahora vamos a rehabilitar el edificio, ya que la fachada está muy mal. Vamos a pintar, a recuperar el mosaico y dentro del edificio, ya el próximo año acometeremos un proyecto para solventar el problema de las humedades, porque hay algunas filtraciones. También se remodelarán algunos espacios para habilitar en mejores condicioens las cámaras donde se guardan los documentos. No es tanto en realidad, tampoco es una reforma de calado, más bien serán trabajos de puesta a punto. Mi idea es que en 2026 esté todo terminado para poder celebrar la comemoración de la Generación del 27 en condiciones, 2027 va a ser un horizonte fundamental del que no nos podemos sustraer, junto con la Fundación Federico García Lorca y la Fundación de la Generación del 27, con sede en Málaga. Queremos tomar la batuta de esa celebración.

-¿Y hay planes para estrechar lazos con otras entidades culturales?

- Pues como primicia, nuestra intención es hacer un hermanamiento a principios de 2025 con la Fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer. También queremos convocar unas jornadas sobre Andalucía y el 27. No es una efeméride solo en Andalucía, pero es verdad que Alberti y García Lorca serán los pilares de esta celebración. También el legado de Miguel Hernández ha pasado a Jaén, la tierra de su esposa, y Juan Ramón Jiménez, aunque no formó parte de la Generación del 27, sí que estuvo estrechamente unido y fue padre y maestro de casi todos ellos, así que también queremos contar con su Fundación de alguna manera. Las tres fundaciones andaluzas -Rafael Alberti, Federico García Lorca y Generación del 27- serán sin duda las que lideren esta importante conmemoración.