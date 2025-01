Quejas por el estado de un patio del cementerio de El Puerto a causa de unas cubas

Usuarios del cementerio municipal han denunciado la situación que atraviesan desde hace más de ocho meses, en concreto en el último patio del camposanto.

El problema viene con la colocación de dos cubas para depositar los residuos del cementerio, una medida que iba a ser provisional cuando, esto iba a ser provisional pero a día de hoy, siguen allí en un estado deplorable por la cantidad de deshechos diarios acumulados, que provocan malestar, malos olores y son un foco de insectos como moscas, avispas y mosquitos.

“Cada vez que visito a mi familiar, la sensación que me da es que no está descansando en un cementerio, sino que está descansando en un vertedero”, lamenta una de las denunciantes.

A lo largo de este tiempo esta usuaria ha puesto varias reclamaciones transmitiendo su queja al Ayuntamiento, teniendo respuesta solo de la segunda de ellas por parte del concejal Millán Alegre. Su contestación el pasado23 de diciembre fue “que perdonara las molestias y que en breve empezarían las obras del último patio y se llevarían las cubas” , pero la realidad es que, “a día de hoy ni se ha dignado a vaciar las cubas”, lamenta.

En las cubas hay basuras, coronas tiradas y amontonadas, y tras las quejas presentadas los denunciantes lograron que se vaciaran. No obstante, lo que iba a ser provisional se está alargando en el tiempo y las basuras se acumulan por semanas. “Ir a visitar a mi familiar se convierte en un suplicio, no sólo por la imagen tercermundista que ofrece ese patio del cementerio, sino porque mantengo limpia y cuidada la lápida de mi familiar y al día siguiente está todo lleno de suciedad. Además, el colocar la escalera en tan poco espacio con la cuba y subirme a ella se hace casi misión imposible y sobretodo, peligroso. Se acumulan escombros, restos de flores, de nichos y tengo la sospecha y temor de que parte sea amianto. Las basuras sobresalen, soy yo la que voy con mi escoba y recogedor a limpiar la zona de mi familiar, las cubas no se tapan y todo eso es tóxico, insalubre e indignante y de una gran falta de respeto”, denuncia.

Para los denunciantes “es irónico que el Ayuntamiento haga un vídeo promocional del cementerio donde una pequeña parte aparecía limpia y cuidada, mientras unos pocos pasos más allá hay un auténtico vertedero”, concluye.