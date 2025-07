El Puro Latino de El Puerto arranca este jueves con Bad Gyal como plato fuerte

Apenas queda un día para que dé comienzo la sexta edición de Puro Latino El Puerto de Santa María Fest en el recinto ferial de Las Banderas, que promete tres intensas jornadas de encuentro con la mejor música latina y urbana, un festival que se prolongará desde el jueves 24 hasta este sábado 26 de julio.

La cita abrirá sus puertas este jueves 24 de julio, a las 17:30 horas. El primer concierto, ya a las 19:00, será el de una joven promesa como De La Rose, seguida por Luar La L. A las 21:30 hay cita con el 50% de los míticos Plan B, Chencho Corleone, y a las 23:00 horas llegará Morad. A la una llegará uno de los platos fuertes, Bad Gyal, a quien sucederán sobre el escenario el puertorriqueño Hades66 y el dominicano Chimbala.

Kapo será el primer artista en actuar el viernes 25, a las 19:00 horas. Tras el colombiano, un reguetonero tan reconocido como el panameño Sech (20:15) y Omar Montes (21:45). Uno de los momentos más esperados en esta sexta edición será cuando el rapero argentino Trueno salga a escena, a las 23:30 horas, así como Ozuna, quien cogerá el micro a la una y media. Para cerrar la jornada, citas con el boricua Clarent y DJ Nelson.

En su última jornada, el sábado 26, el DJ José de las Heras calentará el ambiente a las 19:00 horas, seguido por uno de los productores más requeridos del género, el colombiano Ovy On The Drums, y dos talentos jóvenes boricuas, Dei V y Yan Block. A las 0:30 horas llega uno de los cabezas de cartel, el ex 'Cangri' Nicky Jam, a las 2:45 el almeriense rvfv, y el cierre llegará de la mano del fundador del electrolatino Juan Magan, a las 4:30 horas.

El quinto Puro Latino El Puerto de Santa María Fest contó con 145.000 asistentes.