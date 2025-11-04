A punto de agotarse las entradas para el espectáculo flamenco del Wilo de El Puerto

El flamenco tendrá un lugar protagonista en el mes de noviembre en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca, con la presentación este sábado 8 de noviembre de 'Homenaje', la nueva creación del cantaor portuense El Wilo.

Las entradas están ya prácticamente agotadas, y aunque aún quedan algunas disponibles se prevé que el espectáculo cuelqgue el cartel de 'completo'.

Como explica Jorge Ramírez 'El Wilo' este recital es "un homenaje a los cantaores de mi tierra, a la gente que yo escuchaba desde niño y también a mis padres, que son los que me inculcaron la pasión por el flamenco".

El flamenco tendrá este año un papel protagonista en la programación de otoño-invierno del teatro, ya que también se contempla la conmemoración del Día Mundial del Flamenco, el 16 de noviembre, con espectáculos dedicados al arte jondo, mientras que el 29 de noviembre se ofrecerá y el espectáculo 'Creaviva', de Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza, aclamado en el Festival de Jerez.