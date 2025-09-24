El Puerto: Viaje cultural a Itálica y Sevilla de la mano de Emilio Flor

El Ayuntamiento, a través del área de Relaciones con la Ciudadanía, ha organizado para el próximo sábado 4 de octubre un viaje cultural gratuito a Itálica y Sevilla con el objetivo de fomentar la participación vecinal y acercar a la ciudadanía a enclaves históricos de gran valor patrimonial.

El teniente de alcalde de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, ha destacado que “esta actividad brinda a nuestros vecinos la oportunidad de conocer de primera mano dos lugares emblemáticos de nuestra historia y cultura, como son las ruinas de la ciudad romana de Itálica y la monumental ciudad de Sevilla, referentes de nuestro patrimonio común”.

Durante la visita a Itálica, los participantes contarán con la guía del catedrático de Latín Emilio Flor, quien acercará a los asistentes a la riqueza de la cultura romana y su huella en nuestra tierra, haciendo del recorrido una experiencia formativa y amena.

El autobús partirá de la Estación de Autobuses de El Puerto a las 8:30 horas, con regreso previsto a las 20:30 horas.

La inscripción es gratuita y podrá formalizarse a través del correo electrónico relaciones.ciudadania@elpuertodesantamaria.es

“Queremos que este viaje sea también una jornada de convivencia, donde vecinos de El Puerto compartan una experiencia cultural enriquecedora en un ambiente participativo y cordial”, ha señalado Bello.