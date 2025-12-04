El Puerto: Vecinos de la calle Durango alertan de la suciedad que se acumula en el antiguo colegio El Vaporcito

Una foto tomada hace unos meses, con la basura acumulada a las puertas del antiguo colegio.

Residentes de la barriada Durango han dado a conocer su preocupación por el estado de dejadez que presenta el antiguo colegio El Vaporcito, cerrado hace ya un año y medio y en cuyas dependencias se acumula la basura.

Vecinos de la zona alertan además de la proliferación de roedores debido a la falta de mantenimiento, e incluso una vecina con un bebé en su casa asegura que está poniendo cada noche una toalla delante de la puerta de su casa para evitar la entrada de las ratas que salen del antiguo centro educativo.

No es la primera queja que lanzan los vecinos tras el cierre del colegio, en junio de 2024, pero de momento nada se ha hecho para adecentar este inmueble, que está a la espera de su cesión por parte municipal a alguna entidad portuense.

El colegio cuenta con uno de sus edificios en estado de ruina, y en el entorno se acumulan restos de unas cubiertas que hace meses salieron volando, así como bolsas de basura y otros residuos que cada día van a peor.

Los vecinos piden al Ayuntamiento que en tanto se le da una solución futura al edificio, al menos se limpie la basura que se va acumulando y se adecente todo el entorno, que presenta un aspecto lamentable.