El Puerto saca a licitación la sustitución del césped artificial del campo de fútbol siete de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez

El Ayuntamiento ha anunciado la licitación de las obras para la sustitución del césped artificial del campo de fútbol siete de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, una intervención que supondrá una mejora significativa en las infraestructuras deportivas municipales.

La actuación contempla la sustitución integral del actual tapete de césped artificial por uno de mayores prestaciones técnicas, con el fin de garantizar una superficie de juego más segura, moderna y adaptada a los estándares de calidad requeridos.

Asimismo, el contrato incorpora una condición especial de ejecución destinada a promover el empleo y combatir el desempleo juvenil, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la creación de oportunidades laborales y el impulso a la economía local.

El alcalde, Germán Beardo, ha señalado que “esta actuación demuestra la apuesta firme del equipo de Gobierno por seguir mejorando las instalaciones deportivas municipales, ofreciendo a nuestros vecinos espacios de calidad para la práctica del deporte y la convivencia”. El regidor ha añadido que “la renovación del césped del campo de fútbol siete de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez era una demanda de nuestros clubes y deportistas, y responde al compromiso municipal de mantener en óptimas condiciones la red de equipamientos deportivos de la ciudad”.

El contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 94.999,99 euros y primará como criterio de adjudicación el precio más bajo, garantizando la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

El plazo de ejecución de los trabajos será de un mes desde la adjudicación del contrato. Las ofertas podrán presentarse hasta el 14 de noviembre de 2025 a las 15:00 horas, exclusivamente por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La apertura de las ofertas económicas se celebrará el 17 de noviembre de 2025.