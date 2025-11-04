PSOE e IU piden una junta de portavoces para abordar la adjudicación del CRR en El Puerto

Los grupos municipales del PSOE e IU han registrado una solicitud de junta de portavoces en la que abordar el proceso de adjudicación del Centro de Recepción y Reciclaje (CRR), en cuyo proceso no se ha contado en ningún momento con los grupos de la oposición.

Los portavoces de ambas formaciones, Ángel González (PSOE) y José Luis Bueno (IU) destacan que “ha habido una gran opacidad en todo este proceso, que incluso ha sido denunciada por la propia plantilla que ha manifestado su inquietud ante esta nueva adjudicación. Y, a la oposición no se nos ha convocado ni informado en ninguna de las diferentes etapas del proceso”.

Los grupos solicitan de manera expresa la asistencia de la técnica de Medio Ambiente responsable del expediente

Por ello, y porque tienen derecho al ser miembros de la Corporación municipal, desde PSOE e IU han decidido presentar esta solicitud tal y como establece el vigente Reglamento de Organización Municipal; al tiempo que han solicitado de manera expresa la presencia en dicha junta de portavoces de la técnica del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible responsable de este expediente, “al objeto de que se nos aporte de manera concreta y detallada toda la información a la que tenemos derecho”.

En el caso del grupo socialista se ha solicitado además acceso al expediente de dicha adjudicación.

Tras la petición de junta de portavoces registrada este lunes, el gobierno municipal cuenta con un plazo de dos días hábiles para celebrarla.