El Puerto rinde homenaje a quienes han dejado su huella en la ciudad

Este martes se ha celebrado el pleno extraordinario y solemne en el que, con motivo del Día de El Puerto, se han entregado los honores y distinciones correspondientes al ejercicio 2025, que han recaído en Elisa Osborne como Hija Predilecta a título póstumo; el padre Luis Conradi como Hijo Adoptivo a título póstumo; el hermano Aniano García del Cubo como Hijo Adoptivo a título póstumo; y las Medallas de Oro de la ciudad para la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio público José Luis Poullet; la profesora de música Antonia García Junquero 'Coca'; el Grupo Bodeguero Luis Caballero S.A.; y el ex-presidente de Afanas Luis Benvenuty Morales.

En una sesión solemne celebrafda en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca, los portavoces de los diferentes grupos municipales han intervenido para destacar los méritos de los premiados, tras la lectura por parte del secretario del Ayuntamiento de las actas de pleno en las que se aprobaron los nombramientos.

Por parte del grupo mixto intervino el concejal de Izquierda Unida José Luis Bueno; por Unión Portuense lo hizo Francisco Belaustegui; por Vox Alfonso Carreto; por parte del PSOE Ángel María González Arias y finalmente intervino el portavoz del PP, Javier Bello.

Una vista del escenario del teatro municipal Pedro Muñoz Seca.

La primera Medalla de Oro fue para el Ampa del colegio José Luis Poullet, que recogió el que fuera su director durante muchos años, Manuel Pacheco Albalate, en nombre de la actual directora del centro y de la presidenta del Ampa.

Manuel Pacheco recordó los orígenes del centro que popularmente es conocido como 'la pantera rosa', con más de medio siglo de vida desde que se construyera en 1977, dentro de la política impulsada por los Pactos de la Moncloa para impulsar la educación pública en España durante la transición.

El colegio comenzó con 480 alumnos y llegó a tener hasta 1.450, con unos 45 alumnos por clase en los tiempos de mayor demanda, tras varias ampliaciones. Pacheco tuvo unas especiales palabras de recuerdo para el desaparecido Pedro Femenía, fundador del Club de Voleibol Poullet, a quien le dio las gracias por su labor de forma emocionada.

La segunda Medalla de Oro la recogía la profesora Antonia García Junquero, 'Coca', también visiblemente emocionada. En su capítulo de agradecimientos mencionó al colegio Luis Braille de Sevilla, donde una alumna sorda la inspiró para crear un método de enseñanza de la música a través de un código de colores; también mencionó al centro ocupacional de Jerez con el que ha trabajado muchos años, y al colegio Mercedes Carbó, dando las gracias a su directora, Mati Roselló, "por tanto cariño". Sus compañeros en la asociación belenista Ángel Martínez, el colectivo de sketchers, el colegio Luisa de Marillac o sus compañeras y profesora de los cursos de Patrimonio en el centro de adultos La Arboleda perdida también estuvieron presentes en su discurso de atradecimiento, al igual que sus dos hijos, su nieto y sus alumnos. "Ellos han sido mis verdaderos maestros", dijo, deseando "que siempre haya un lugar para la música".

Por parte del Grupo Luis Caballero recogió la Medalla de Oro su presidente, Luis Caballero González-Gordon, quien trasladó al Ayuntamiento su gratitud y emoción por este reconocimiento. Recordó que su abuelo, Luis Caballero Noguera, también recibió en su día el título de Hijo Adoptivo de la ciudad, siguiendo después su padre, Luis Caballero Florido, con ese legado de compromiso con El Puerto.

En cuanto a la relación de la empresa con la ciudad, destacó cómo en un negocio difícil como el del vino, y a pesar de la vocacion exportadora de la empresa, el vínculo con El Puerto siempre ha sido muy fuerte, a través de aspectos como el patrimonio y convirtiéndose la empresa en un agente social, y no solo económico. "Nuestro compromiso es seguir trabajando por el prestigio de El Puerto", afirmó.

La última Medalla de Oro la recogió Luis Benvenuty Morales, ligado a la asociación Afanas prácticamente desde sus comienzos. Precisamente fue el padre de una de las homenajeadas, Elisa Osborne, quien financió a Afanas su primer colegio en la calle Larga. "Este no es un premio personal, sino un reconocimiento a Afanas por su labor de más de 50 años, es un honor compartido", dijo.

En su discurso nombró a los ex-presidentes de la asociación, Mauro Delgado Almisas y Antonia García Morales, y al actual presidente, Antonio Dueñas, recordando además que "la discapacidad no es una enfermedad".

Benvenuy dedicó la medalla a las personas con discapacidad y sus familiares, a los trabajadores de Afanas, a los funcionarios municipales y políticos que han trabajado durante estos años por la integración y a su familia, con especial menció a su mujer Cristina y sus hijas, "a quienes estoy orgulloso de haber transmitido mis valores".

El hermano de La Salle Mario Vinumbrales fue el encargado de recoger el título de Hijo Adoptivo del Hermano Aniano, “Güili”, fallecido recientemente, con quien compartió seis años en la comunidad educativa de La Salle en El Puerto. Destacó de él su cercanía y jovialidad, así como algunos de los rasgos que lo definían: "Era una gran persona, fiel y responsable, pletórico y feliz, y un amigo entrañable". Entre su legado, destaca el haber sabido crear lazos y vínculos de amor y entrega, sobre todo con los más desfavorecidos.

El hermano del padre Luis Conradi, Fernando Conradi Toro, recogió el título de Hijo Adoptivo a título póstumo del sacerdote jesuita, dando las gracias de manera especial al grupo de antiguos alumnos del colegio San Luis Gonzaga que impulsó este nombramiento. "El padre Luis Conradi era sencillo y comedido, y seguramente se hubiera extrañado por este nombramiento, aunque seguro que se hubiera emocionado", dijo su hermano.

Fernando Conradi destacó del sacerdote "su vida entregada a los jóvenes, a los mayores y a todo el que lo necesitara. Era un hombre justo en el sentido bíblico de la palabra", abundó.

Finalmente, el título de Hija Predilecta a título póstumo para Elisa Osborne lo recogió su hija Pilar Álvarez-Campana Osborne, que dedicó el título a la Patrona de la Ciudad, la Virgen de los Milagros. De su madre destacó su entrega, agradeciendo que su memoria siga viva. "Geneorsa, sencilla y dispuesta a tender la mano, y con una gran vocación de servicio a los demás", dijo de ella, poniendo además de relieve su humildad, su alegría y el amor por su ciudad. Su fe también marcó su vida, siendo la Prioral prácticamente su segunda casa. Entre sus devociones, destacaron la Virgen de la Soledad, la Virgen del Rocío y la Virgen de Los Milagros, con una entrega y compromiso sinceros. En cuanto a su labor solidaria, su hija destacó su trabajo en la ONG Nueva Bahía, aludiendo también a su carácter alegre y su energía contagiosa.

Mención especial tuvo también la memoria del que fuera su marido, Serafín Álvarez-Campana, ya que como dijo su hija "juntos fueron un referente para nosotros y para su ciudad".

El encargado de cerrar el acto fue el alcalde, Germán Beardo, quien trasladó el agradecimiento de toda la ciudad a los homenajeados "por su contribución constante al progreso colectivo, señalando que “desde todos los rincones de los sectores sociales se está impulsando el desarrollo de El Puerto, y hoy lo reconocemos con orgullo”, animándoles a “seguir trabajando desde los mismos valores, el mismo compromiso y las mismas costumbres que les han hecho merecedores de este reconocimiento”. El primer edil apeló a valores como “la honradez, la valentía, el espíritu de aventura y el servicio social”, invitando a toda la ciudadanía a contribuir al futuro de la ciudad: “Entre todos seguiremos construyendo la Gran Ciudad que somos y la gran ciudad que está por venir”.