El pleno de honores en El Puerto será por la mañana por un viaje de Beardo a Mónaco

Vox El Puerto ha lamentado la decisión del alcalde, Germán Beardo, de modificar el horario del Pleno institucional para la entrega de las distinciones de la ciudad, que tradicionalmente se celebra cada 16 de diciembre a las 18:00 horas, adelantándolo este año a las 12:00 del mediodía, sin ofrecer alternativas a los galardonados.

Este acto, uno de los más relevantes del calendario municipal, se celebra por la tarde para facilitar que los premiados, junto con sus familias y amigos, puedan asistir sin dificultad. “Muchos de ellos trabajan, tienen compromisos o incluso viven fuera, y este adelanto tan brusco complica su presencia en su propio homenaje”, señalan desde Vox.

La modificación responde a la intención del alcalde de realizar un viaje a Mónaco, decisión que ha sido impuesta de manera unilateral a los homenajeados y que han asumido con resignación. Según Vox "esta situación demuestra que Germán Beardo ha antepuesto su agenda a un acto que debería estar dedicado exclusivamente a quienes han sido reconocidos por su aportación a la ciudad. El alcalde podía haber delegado la presidencia del Pleno, como hace con tantos otros asuntos del Ayuntamiento, pero una vez más, su ego y su imagen pública han prevalecido sobre el respeto institucional y sobre los verdaderos protagonistas del día, los galardonados”, afirman desde la formación.

Vox subraya que estos reconocimientos pertenecen a la ciudadanía portuense, todos fueron aprobados por unanimidad y con el respaldo de todos los partidos, que han colaborado para rendir homenaje a los distinguidos este año. Asimismo, recalcan que el Ayuntamiento debe garantizar siempre la dignidad y solemnidad del acto. “Los premiados representan la verdadera sociedad de El Puerto: personas que trabajan, que construyen ciudad, que aportan valor y ejemplo. Ellos merecen ser el centro, no verse desplazados por la agenda del alcalde”, insisten.

Vox El Puerto reitera su respeto y admiración a todos los galardonados de este año y lamenta que se haya desvirtuado un acto que debería celebrarse de acuerdo con su tradición, su simbolismo y la consideración que merecen quienes reciben la distinción más importante de su ciudad.